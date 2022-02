Rohöl: Heute noch über 100 USD?

Der Rohölpreis der Sorte Brent Crude Oil befindet sich seit Monaten im Höhenflug!

Angeheizt durch die zunehmende Kriegsangst in der Ukraine könnte es durchaus sein, dass wir heute oder in den nächsten Handelstagen über die 100 US Dollar Marke klettern. Im Chart unten ist der Aufwärtstrend visualisiert. Solange sich der Kurs über der schwarzen Aufwärtsgeraden bewegt, ist der Trend vollkommen intakt. Offene Longpositionen würden wir knapp unter der 90er Marke mit einem StopLoss absichern! Aktuell notiert Brent Crude bei 99,19 USD.

Brent Crude Tageschart





Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.