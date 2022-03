Rohöl (Brent): In spannender Ausgangslage

von Manfred Ries

Rohöl (Brent) (Tageschart): Barrel-Preis möglicherweise am Support.

Von Manfred Ries

Montag, 14. März 2022

zum Wochenstart hin kommen wir an einer Asset-Klasse nicht vorbei: die …

…Rohstoffe! Am Montag kam es zu großen Verwerfungen bei den Commodities: Palladium stürzte im Tagesverlauf um 15(!) Prozent ein; Aluminium verlor sieben Prozent, während Zink mit +30 Prozent zu Buche steht, bedingt durch die zunehmende wirtschaftliche Isolation Russlands. Auffallend auch: die Preiskorrektur beim Preis für Rohöl: WTI gab im Tagesverlauf um 7,3 Prozent nach; Brent Crude um mehr als sechs Prozent. Ein Barrel Rohöl der Marke Brent Crude kostet am Montag, 14. März 2022 im späten Abendhandel 105,95 USD (-5,7%).

Zum Hintergrund. Die heutige Schwäche beim Rohöl-Preis zeigt die Abhängigkeit der Preise von der geopolitischen Ausgangslage. Eine sich (hoffentlich!) abzeichnende Entspannung im Ukraine-Krieg sorgt eben auch für eine Entspannung bei den Rohstoff-Preisen. Langfristig ausgelegte Börsenstrategien greifen bei den Commodities – derzeit – nicht wirklich: Day Trader mit einem flinken Händchen sind momentan klar im Vorteil.

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: der Tageschart des Öl-Preises der Sorte Brent Crude. Am vergangenen Dienstag hat der Rohöl-Preis (Brent Crude) mit 133,08 USD ein 14-Jahreshoch markiert. Seither ging es mit Brent Crude bis auf 103,47 USD abwärts – ein Minus von 22,2 Prozent in weniger als einer Handelswoche.

Die Prognose. Jetzt wird es richtig spannend beim Öl-Preis! Denn der Brent-Crude-Preis wurde im Montagshandel von seiner ansteigenden 21-Tagelinie (grüne Kurve) aufgefangen – eine Unterstützung! Gleichzeitig sollte davon ausgegangen werden, dass die 100-USD-Preismarke (blau gepunktet) sich als ein solider Support behaupten könnte; sprich: dass sich die Öl-Preise auch künftig im 3-stelligen Preisbereich bewegen könnten. Gleichzeitig verringert sich derzeit der prozentuale Abstand zwischen 200-Tagelinie (blaue Kurve) und Öl-Preis. Dieser prozentuale Abstand wird durch die DIX-Indikator (grün schraffiert unterhalb des obigen Charts) visualisiert. In der Vorwoche lag dieser prozentuale Abstand bei noch ~30 Prozent und damit, rückblickend betrachtet, in einem stark überkauften Terrain. Der prozentuale Abstand am Montag, 14. März: nur ~fünf Prozent.

*) Glossar:

200-Tagelinie (MA(200)): Eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 200 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form wiedergegeben. Die 200-Tagelinie gilt als einfacher – aber vielbeachteter – Indikator innerhalb der Technischen Analyse.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).