Rohöl (Brent): So teuer wie lange nicht mehr

Rohöl (Brent) auf Wochenbasis: Nähert sich seinem 2020er-Hoch an

Von Manfred Ries

Mittwoch, 23. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant, die

…Rohstoffe. Und hier insbesondere die Energieträger. Hier fällt aktuell die Rohöl-Preisentwicklung ins Auge. Die Ausgangslage möchte ich Ihnen anhand der Sorte Brent vorstellen: Die jüngste Schwächephase während den vergangenen sechs Handelstagen war, wie erwartet, nicht von Dauer und entpuppte sich letztlich als gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau. Aktuell notiert das Fass Brent Crude (Nordsee) ~75,31 USD und damit erstmalig seit Anfang 2020 wieder oberhalb der wichtigen Marke von 75 USD. Diese Preismarke stellt für uns Charttechniker eine Schlüsselmarke dar, die es stets im Visier zu haben gilt. Der aktuelle Preisanstieg bei Rohöl geht mit der neuerlichen Erholung am Aktienmarkt d’accord – für mich ein Hinweis darauf, dass die Anleger durchaus bereit sind, auch während Zinsdiskussionen und steigenden Energiepreisen spekulative Investments einzugehen – ein fruchtbarer Humus für die Finanzmärkte. Aber zurück zum Öl-Preis:

Der topaktuelle Break out über die 75er-Marke könnte sich sogar als signifikant erweisen. Hieße: die 75-USD-Marke wäre fortan eine Unterstützung. Doch noch erscheint es mir zu früh, darüber zu mutmaßen, zumal der nächste Widerstand bereits an die Tür klopft. Aber lassen Sie es mich so formulieren: Der viel beachtete MACD-Trendfolgeindikator könnte bald schon zu einem neuerlichen Long-Einstieg blasen – und das wäre echt der Hammer!

Sie wissen: Im Zuge des Ölpreis-Anstiegs kommen auch wieder die Ölwerte ins Laufen. Petrobrás: Am 14. Mai zu 9,76 EUR (WKN: 615375) auf der Long-Seite besprochen, kostet aktuell 11,75 EUR (+20% seit Besprechung). Petrobrás führe ich weiterhin als Long-Derivat-Position im Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader©. Bisheriger Gewinn: 101%. Ebenfalls im Zuge meiner Newsletter bereits vor Wochen – und damit vor dem kraftvollen Öl-Preis-Anstieg – positiv besprochen: die Emerging-Markets-Ölwerte Surgutneftegas und Petrochina. Ja, ich glaube, sowohl die Emerging Markets als auch die Rohstoffe sind für uns Trader derzeit so attraktiv, wie lange nicht mehr. Und beides miteinander kombiniert? Ich sage Ihnen: ein Filetstück an den Finanzmärkten – ach, wie ich das Trading doch liebe!

Zum Verständnis: Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine langsamere 9-Periodenlinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Soweit für den heutigen Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund, munter und trading-begeistert!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.