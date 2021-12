Rohöl (Brent): Schwäche könnte andauern

von Manfred Ries

Öl-Preis „Brent“ (Wochenchart): Zurück in Richtung Aufwärtstrendlinie.

Von Manfred Ries

Dienstag, 21. Dezember 2021





Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Preis für Rohöl (Brent). Im Montagshandel rutschte der Barrel-Preis um zeitweilig vier Prozent ab und unterschritt damit sogar die Preismarke von 70 USD! In solch volatilen Zeiten ist es ratsam, den nachfolgenden Handelstag abzuwarten, um besser abschätzen zu können, ob es sich bei einem kraftvollen Preiseinbruch, wie am Montag gesehen, um eine Überreaktion der Marktteilnehmer handelt, oder ob mehr dahinterstecken könnte. Nach einer temporären Preiserholung am Montagabend setzt sich der Preisrückgang am Dienstag fort und der Öl-Preis verliert 0,9 Prozent an Wert, hält sich aber oberhalb der 71-USD-Marke. Ängste um einen neuerlichen Lockdown lasten auf den Preisen: die weltweite Nachfrage nach Rohöl könnte dadurch einen weiteren Rückschlag erleiden. Bereits vor drei Wochen kam es zu einem Abverkauf, als mit Omikron eine neue Corona-Mutation die Finanzmärkte überraschte.

Wie geht es weiter? Mit einem aktuellen Barrel-Preis ~71,60 USD nähert sich der Brent-Preis wieder seiner mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Ob diese jedoch einem weiteren Verkaufsdruck standhalten wird: darauf sollten Anleger nicht setzen, zumal die Brent-Preise wieder unterhalb ihrer 200-Tagelinie notieren. Ein größerer Support verspricht die Preismarke ~64,58 USD. Auf der Oberseite sorgt die 200-Tagelinie (73,22 USD), sowie die horizontale Preislinie bei 76,76 USD für Widerstand.

Getragen von den kraftvollen Verlusten beim Öl-Preis geben am Montag auch die Öl-Werte nach: Petroleo Brasileiro (Brasilien) verloren zeitweilig mehr als 4,1 Prozent an Wert; Surgutneftegas (Russland) 4,2 Prozent; BP (Großbritannien) 3,6 Prozent. Doch angesichts der vorangegangenen Gewinne, erscheint das Trendverhalten (noch) intakt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch im Ölmarkt!

Manfred Ries, Chefredakteur

