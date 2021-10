Rohöl (Brent): Preise von 100 USD möglich

von Manfred Ries

Rohöl (Brent) (Wochenchart): Ein großer »Break out« könnte kurz bevorstehen.

Von Manfred Ries

Donnerstag, 14. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Rohstoffe – zur Wochenmitte hin soll es um Rohöl (Brent) gehen! In der Vorwoche noch sorgte ein Bericht über eine etwaige Freigabe der strategischen Öl-Reserven in den USA für eine vergleichsweise hohe Volatilität. Im aktuellen Wochenverlauf setzen sich die Preissteigerungen bei den Energieträgern fort. Dabei stieg Rohöl der Sorte Brent mit einem Preis von 84,60 USD je Barrel (11.10.) zeitweilig auf das Preisniveau vom Oktober 2018. Das verstärkt jetzt den Druck der US-Regierung auf die OPEC+, das Angebot an Rohöl stärker auszudehnen, als geplant. „Von den US-Ölproduzenten ist kurzfristig auch keine Unterstützung zu erwarten“, heißt es aus dem Hause des Commerzbank Research. Achtung: Am kommenden 4. November geben sich die Öl-Minister ein neuerliches – und preisbeeinflussendes –Stelldichein.

Wie gehts weiter? Auch charttechnisch spitzt sich die Ausgangslage zu: der Aufwärtstrend im Öl-Preis ist voll intakt und wird durch den MA(200) visualisiert. Die Preismarke ~85,73 USD ist als wichtige Schlüsselmare nach oben zu betrachten. Ein nachfolgender Break out wäre ein starkes Kaufsignal! Anschließend könnte der Öl-Preis (Brent) sogar in Richtung 100 USD laufen – erstmalig wieder seit dem Jahre 2014!

Auf den Preisanstieg bei Rohöl waren Sie durch meine vergangenen Ausführungen hinreichend im Bilde. Auch was die spannende Ausgangslage bei den Rohöl-Companies anbelangt; namentlich bei Petrobrás; Repsol; Sasol sowie bei China Petrol Chemie. Der Rohöl-Preis (Brent) am Donnerstagmorgen, 14. Oktober 2021: 83,77 USD (+0,5%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen eine schönen und erfolgreiche zweite Wochenhälfte! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den Energieträgern!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

