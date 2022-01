Rohöl (Brent): Kurs auf 80 USD

von Manfred Ries

Rohöl (Brent) (Wochenchart): Momentum nimmt wieder sichtbar zu.

Von Manfred Ries

Montag, 3. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Börsenjahr 2022! Möglicherweise wird es ein glorreicher Jahrgang für unser Metier: Rohstoffe, Emerging Markets – Devisen! Zu Jahresbeginn hin kursauffällig, die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Öl-Preis (Brent). Der Basiswert ist am 3. Januar um 1,2 Prozent gestiegen und notiert im späten Abendhandel bei 78,77 USD. Damit wird der nächste Anlauf in Richtung 80er-Widerstand unternommen. Durch den Verlauf der 200-Tagelinie zeigt sich der Brent-Preis als relativ solide unterstützt.

Zum Hintergrund: Bereits Ende Dezember sind die Rohöllagerbestände in den USA innerhalb einer Woche um 3,1 Mio. Barrel zurückgegangen; das geht aus den Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervor. Bereits eine Woche zuvor war ein Minus von 3,7 Mio. Barrel Rohöl berichtet worden. Zu Jahresbeginn profitierte der Öl-Markt zusätzlich von der wieder zuversichtlicheren Stimmung an den Finanzmärkten, aber auch aufgrund eines sinkenden Öl-Angebots aus Libyen: die Arbeiten an einer Pipeline lässt die dortige Öl-Förderung stocken.

Wie geht es weiter? Die Ängste um die neue Corona-Variante Omikron flachen ab; möglicherweise ist diese Variante nicht gar so gefährlich wie ursprünglich gedacht. Das würde den Wirtschaftsausblick beleben, den Aktienmarkt ankurbeln – aber auch den Öl-Preis weiter steigen lassen. Ein Break out über die 80-USD-Marke wäre als Long-Signal zu werten. Auf der Aktienseite zeigten sich am Montag Exxon Mobil auffällig mit einem Plus von mehr als drei Prozent: Der Öl- und Gas-Produzent hat einen Zwischenbericht veröffentlicht, der für das Q4/2021 ein wahrscheinliches Übertreffen der Prognosen nahelegt. Ich werte das als wegweisend für die gesamte Branche.

Soweit für heute am ersten Handelstag des neuen Jahres! Liebe Leserin und Leser: Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr – privat, beruflich, börsentechnisch! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

