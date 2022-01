Rohöl (Brent): Kurs: Richtung 100 USD

von Manfred Ries

Rohöl (Brent Crude) (Monatschart): Preis auf Mehrjahreshoch

Von Manfred Ries

Montag, 24. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

…Rohstoffe! Seit vielen Wochen bereits strebt der Preis für Rohöl nach oben. Beispiel „Brent Crude“: Ein Barrel dieser Öl-Sorte nähert sich der Kursmarke von 90 USD! Ein nachfolgender Break out brächte nach Jahren mal wieder die 100-USD-Preismarke ins Spiel. Auf die positive Ausgangslage beim Rohöl-Preis bin ich bereits in meinem Newsletter vom 3. Januar 2022 eingegangen. Preis damals: 78,77 USD. Falls Sie auf der Long-Seite involviert waren: Jetzt Stop-Losskurs nachziehen!

Die Hintergründe. Der Ölpreis bekommt Rückenwind durch aktuelle Produktionsausfälle in wichtigen Förderländern, darunter Libyen. Auch erweist sich die Nachfrage nach Rohöl robust im Umfeld der neuen Omikron-Mutation. Das Gros der Analysten bleibt aktuell positiv für die Rohöl-Preisentwicklung gestimmt.

Die Ausgangslage. Mit aktuellen Kursen ~86 USD kostet ein Barrel Rohöl wieder so viel, wie letztmalig im Herbst 2014. Die 100-USD-Marke kommt jetzt wieder ins Spiel! Diese wurde letztmalig im September 2014 markiert.

Wie geht es weiter? Auch wenn in der kurzfristigen Chartbetrachtung bereits Anzeichen einer Überhitzung erkennbar sind, so streben die Preise unbeirrt gen Norden; die 100-USD-Marke gerät wieder ins Blickfeld! Dabei wird sich zuvor die Preismarke ~90 USD als kurzzeitiger und leichter Widerstand nach oben erweisen. Auf der Unterseite erkennen Chartisten eine Support-Linie im Bereich ~85 USD, ~80 USD, sowie entlang der 200-Tagelinie, aktuell im Bereich ~78,20 USD verlaufend. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent am Montag, 24. Januar 2022 im späten Nachmittagshandel: 85,13 USD (-2,9%).

Achtung: Der wieder anziehende Öl-Preis trägt auch die Aktien von Öl-Companies wieder auf meine Watch List! Mehr hierzu in meinen nächsten Newslettern, sowie auch in der Wochenausgabe meines Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.