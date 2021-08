Rohöl (Brent): Comeback am MA(200)

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

von Manfred Ries

Rohöl (Brent) auf Wochenbasis: Ein neues Jahreshoch erscheint wahrscheinlich.

Von Manfred Ries

Freitag, 27. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin spannend: die …

… Rohstoffe. Und hier komme ich heute an Rohöl (Brent) nicht vorbei. Im Wochenverlauf hat der Öl-Preis um 11,5 Prozent zugelegt! Einen derartigen Preisanstieg habe ich schon seit sehr, sehr vielen Monaten nicht mehr erlebt. Aktuell kostet ein Fass Rohöl der Sorte Brent – North Sea ~72,60 USD. Damit setzt sich die positive Nachfrage der vergangenen Handelstage fort und Brent kostet wieder so viel wie letztmalig vor drei Wochen.

Prognosen einer zunehmenden Öl-Nachfrage haben den Brent-Preisen zu Wochenbeginn Auftrieb gewährt. In der zweiten Wochenhälfte rückten Angebotsausfälle in Mexiko mit auf die Agenda der Marktteilnehmer: Auf der Bohrplattform Pemex gab es eine Explosion und Tropensturm Ida nimmt Kurs auf Öl-Einrichtungen im Golf von Mexiko. Mehrere Öl-Companies haben bereits damit begonnen, ihre Plattformen zu evakuieren; die Öl-Produktion steht vielerorts still.

Wie geht es weiter? Charttechnisch überzeugt der Unterstützungsbereich ~65 USD; sprich: entlang der 200-Tagelinie. Dieser gleitende Durchschnitt ist mit seinem aufstrebenden Verlauf (aktuell bei 63,77 USD verlaufend) als Support zu bewerten. Der Tiefpunkt der aktuellen Handelswoche lag bei 64,60 USD. Auch wenn sich die Situation im Golf von Mexiko schnell beruhigen sollte: Der Rohöl-Preis ist mittelfristig positiv zu bewerten! Anleger haben die Kursmarke ~77/78 USD als Widerstand im Visier: ein nachfolgender Break out nach oben wäre sehr positiv – und würde dann auch wieder die Aktienkurse der Öl-Firmen beflügeln: ich denke dabei an Petrochina (WKN: A0M4YQ), aber auch an Petrobrás (WKN: 615375). Doch das ist eine eigene Geschichte wert. Rohöl (Brent) notiert am Freitagabend bei 72,55 USD (+1,6%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den (Energie)Rohstoffen!! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.