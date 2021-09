Rohöl (Brent): Ausbruch gelungen

Rohölpreis (Brent) (Wochenchart): Ausbruch über Widerstand erfolgt.

Von Manfred Ries

Montag, 27. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

…Rohstoffe – heute soll es um Rohöl gehen. Bereits in meinen vergangenen Ausgaben bin ich des Öfteren bereits auf die positive Ausgangslage bei der Öl-Preisnotierung eingegangen. »Ein weiterer, zeitnaher ‚Break out‘ beim Öl-Preis könnte zeitnah erfolgen«, so meine Ansage am vergangenen Freitag. Heute darf ich Vollzog melden: Am Montagmorgen bestätigte der Öl-Preis seinen Ausbruch über die 77,34 USD-Marke und nähert sich zusehends der Preismarke von 80 USD. Bereits heute schon kostet ein Barrel Rohöl (Brent) mit ~79,60 USD so viel, wie letztmalig im Oktober 2018!

Die Öl-Preise ziehen seit Anfang August bereits, getragen von der Aussicht auf ein zu geringes Angebot, stetig an. Denn der Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Pandemie kann sich sehen lassen; dies wird auch an den seit Wochen rückläufigen Lagerbestände der USA ersichtlich: diese liegen mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren.

Wie gehts weiter? Der Aufwärtstrend bei Rohöl (Brent) ist intakt und eine wichtige Schlüsselmarke nach oben durchbrochen. Aus charttechnischer Sicht rutscht jetzt beim Basiswert Brent die Preismarke von 85,73 USD auf die Agenda: dort erwartet den Öl-Preisen ein bedeutsamer Widerstand, der sich bis ins Jahr 2018 und 2015 zurückverfolgen lässt. Der nächste Support wartet ~77 USD.

Ein Fass Rohöl der Sorte Brent notiert am Montag, 27. September 2021, bei 79,59 USD (+2,0%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die neue Handelswoche! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

