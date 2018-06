Die Welt des Elon Musk Die Welt, sie kann so einfach sein, vorausgesetzt man heißt Elon Musk. Mit mehreren Tweets und markigen Aussagen auf der Hauptversammlung schaffte der Tesla CEO tatsächlich, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Die Short-Seller in seiner Aktie zu „grillen“. Alleine durch den Kursanstieg der letzten Tage dürften diese mehrere Milliarden US-Dollar mit ihren Leerverkäufen verloren haben. Doch was hat den Kurs getrieben? Da ist zum einen die Aussage von Musk, dass die ursprünglich für den Dezember 2017 geplanten Produktionsziele für das neue Model 3 nun „möglicherweise“ zum Ende des Quartals erreicht wird. Außerdem sei eine Gigafactory in China in der Planung. Daneben plant der Chefvisionär und Rocketman nun einen Roadster mit Raketenantrieb – in der „Bio-Version“ auf Elektrobasis, versteht sich. Alles kein großer Deal, aber genug, um den ein oder anderen Short-Seller zum Eindecken zu bringen. Möglicherweise aber auch perfektes Timing von Musk, denn gestern Abend musste er schließlich mit einer eher unangenehmen Botschaft herausrücken (natürlich per Twitter). Tesla wird rund 3.000 Mitarbeiter entlassen, knapp 9% der gesamten Belegschaft. Angeblich sind darunter keinerlei Produktions-Mitarbeiter, für ein rasant wachsendes Unternehmen wie Tesla dennoch ein seltsames Signal. Denn wer soll nun die steigende Anzahl an Auslieferungen übernehmen und in der wachsenden Zahl an Tesla-Shops die Kunden betreuen? Doch Geld scheint knapp zu sein bei Tesla in diesen Tagen, Gerüchten zufolge so knapp, dass beim Bezahlen von Rechnungen sogar auf 2% Skonto verzichtet wird. Da sich Musk bezüglich weiterer Kapitalspritzen weit aus dem Fenster gelehnt hat („benötige dieses Jahr kein frisches Kapital“), dürfte es zudem schwierig werden, die Lücken durch eine Kapitalerhöhung zu stopfen. Woher das Geld für die Investitionen in die chinesische Fabrik, die steigende Produktion des Model 3, die zusätzlich angekündigten Super-Charger, das Lastwagen-Projekt und den Roadster kommen soll, ist aus der Außenperspektive ohnehin schwer nachvollziehbar. Aber Musk ist eben kein normaler CEO, sondern der Hohepriester einer Ersatzreligion. So finden sich bei Twitter nicht wenige seit gestern gekündigte Ex-Mitarbeiter, die sich dankbar äußern, dass sie Musk auf seinem visionären Weg begleiten durften. Und jede Menge Kunden und Investoren, die Musk dafür bewundern, dass er erneut genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tut. Wer diese Aussagen liest, bekommt einen Eindruck davon, warum sich so viele Short-Seller bereits seit Jahren die Zähne an diesem Unternehmen ausbeißen. Zwar geben ihnen die fundamentalen Zahlen Recht – doch mit diesem Wissen sind sie nicht alleine. Jeder Shortseller möchte zu jener Elite gehören, die den Blender-Musk enttarnt und an dessen Sturz auch noch Geld verdient hat. Damit diese Idee tatsächlich aufgeht, braucht es aber ganz offensichtlich mehr als nur schlechte Quartalszahlen.