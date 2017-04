Rocket Internet: Die vergessene Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Nach den Jahreszahlen von Rocket Internet fokussierte sich dieBerichterstattung vor allem auf die hohen operativen Verluste derBeteiligungen. Diese einseitige Betrachtungsweise wird dem Unternehmenaber nicht gerecht, sie verstellt vielmehr den Blick auf die auchvorhandenen großen Chancen. Rocket Internet verfolgt mit seinenInternet-Beteiligungen eine offensive Form der Markterschließung. Unterhohem Mitteleinsatz wird versucht, eine dominante Stellung zu erlangen,danach kann dann der Fokus auf den Profit gerichtet werden.Dementsprechend wächst der aggregierte Umsatz der wichtigstenBeteiligungen zwar kräftig – im letzten Jahr um 29 Prozent auf 2,2 Mrd.Euro – aber es werden auch hohe Defizite aufgetürmt.Der Verlust auf EBITDA-Basis belief sich auf 356 Mio. Euro. Da man dieseStrategie ohne unbegrenzte Mittel nicht zeitgleich für viele Vehikelverfolgen kann, hat das Management den Fokus bereits auf ein etwasausgewogeneres Verhältnis zwischen Wachstum und Verlusten gerichtet.Immerhin konnte das EBITDA-Defizit im letzten Jahr um 40 Prozent gesenktwerden. Skeptiker gehen dennoch davon aus, dass derBeteiligungsgesellschaft trotz hoher Cashreserven (1,2 Mrd. Euro zumBilanzstichtag) das Geld ausgeht, bevor genügend Beteiligungen auf einemstabilen Fundament stehen. Doch das ist vielleicht nicht der richtigeAnspruch. Denn es genügt, wenn Rocket Internet ausreichend attraktiveStories kreiert, um dann externe Investoren zu gehobenenBewertungslevels einbinden zu können. Mit Zalando haben dieSamwer-Brüder bereits unter Beweis gestellt, dass das Modellfunktioniert. Der Modehändler demonstriert durchaus, dass sich hoheAnfangsinvestitionen auszahlen können.Mit Delivery Hero steht nun ein Kandidat aus dem Portfolio von RocketInternet für ein IPO in den Startlöchern, der sich eine führendePosition in einem wachstumsstarken Markt erarbeitet hat. Im zweitenHalbjahr könnte der Börsengang in Angriff genommen werden und dieKritiker von Rocket Internet verstummen lassen. Zeichnet sich hier einErfolg ab, dürfte das Unternehmen wieder positiver bewertet werden, wasauch der Aktie zugutekommen würde.