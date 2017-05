Rocket Internet und Zalando – Rally ausgereizt

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zumindest in den letzten Monate konnten Aktionäre mit der Wunderbude “Rocket Internet” etwas Freude haben. Seit dem Tief im März hat sich die Aktie um rund 35 Prozent erholt. Die jüngsten Kursgewinne gehen auf die Bekanntgabe einer Kooperation der Beteiligung Global Fashion Group (GFG) zurück. Bei Zalando liegen in diesen Tagen Rekorde in der Luft. Am Dienstag stieg die Aktie zum ersten Mal über 42 Euro. Wir diskutieren im Webinar um 18.00 Uhr – Anmeldung hier -, ob die Rally bei den Samwer-Aktien ausgereizt ist. Unsere Knock-Out-Bear Auswahl lautetauf Rocket undauf Zalando. Die GFG ging eine strategische Partnerschaft mit dem Einkaufszentren- und Einzelhandelsunternehmen Emaar Malls ein, wie bekanntgegeben wurde. Man wertete dies an der Börse ebenso positiv wie Zahlen von GFG für das erste Quartal, da der operative Verlust (Ebita) deutlich gesunken sei. In GFG sind internationale Online-Modeshops ähnlich dem deutschen Zalando gebündelt. Neben Rocket Internet SE ist die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik ein Investor. Wir stellen die Chartanalyse von Index-Radar vor:

Derzeit ist der Deutsche Aktienindex auf beiden Seiten relativ klar definierbar begrenzt. Doch in eine Richtung ist der Ausbruch auf längere Sicht unvermeidlich, dabei sind die Risiken nach unten momentan etwas größer als die Chancen nach oben. Das daraus resultierende Potenzial ist dennoch überschaubar und gefährdet den Trend kaum.

Nach dem jüngsten Mini-Ausverkauf zur Monatsmitte zeigt der DAX im Bereich seines Monatsdurchschnittskurses (blau) bereits wieder klare Stabilisierungstendenzen. Viele Schnäppchenjäger wollen sich offenbar nicht weiter mit Nachkäufen gedulden, an noch niedrigere Kurse wird anscheinend noch nicht geglaubt. Dabei ist auch innerhalb des derzeit bestehenden Aufwärtstrends (orange) Spielraum nach unten bis rund 12.170. Hier verläuft auch die Untergrenze des Prognose-Korridors (grau), der anhand vergangener Schwankungen die voraussichtliche Bandbreite für die kommenden Stunden und Tage anzeigt. Schon um 12.375/12.390 dürfte aber die nächste Stabilisierung kommen, wenn der Markt einen weiteren Abverkauf erleiden muss.

Die erste funktionierende Unterstützung liegt sogar noch näher: Um 12.425/12.480 stoppte der letzte Einbruch, hier liegen damit nun schon mehrere Wendepunkte seit Ende April. Ein Rückfall unter diese Zone wäre daher ein erstes deutlicheres Schwächesignal. Nach dem steilen Anstieg der Vormonate dürfte diese Entwicklung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Es sei denn, der Index erholt sich zurück über die schwachen, im 5-Minuten-Intradaychart der Vortage erkennbaren Hürden bei 12.710, 12.775 und 12.840 Punkten. Doch mit jeder weiteren Barriere, an die der DAX steigt, dürfte der Abgabedruck ebenfalls zunehmen.

Der längerfristige Tageschart zeigt schließlich das vorläufige Maximalpotenzial nach oben. Es wird durch den bis ins Vorjahr zurück reichenden Aufwärtstrend (grün) zuverlässig beschränkt. Damit sind die Chancen derzeit etwas limitierter als die Risiken. Anleger sollten dem entsprechend Käufe erst bei niedrigeren Kursen vollziehen, und umgekehrt im Falle einer Annäherung an die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals im Bereich der 12.900er-Marke verstärkt an Verkäufe denken. Mutige nehmen einen Rücksetzer unter 12.425 sogar zum Anlass, mit kleinen Summen auf eine weitere Korrektur zu wetten.



Quelle: dpa afx, eigene Recherche