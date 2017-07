Rocket Internet: Der nächste große Wurf

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Rocket Internet gelingt wohl der nächste Exit mit dem Verkauf derAnteile an Lendico. Viel wichtiger war eigentlich, dass die BeteiligungDelivery Hero ein erfolgreiches IPO hingelegt hat. Doch die Aktie derBerliner konnte davon nicht profitieren. Vor allem eine Meldung hatteden Stimmungsumschwung eingeleitet. Rocket Internet verkauft einemBericht des Handelsblatts zufolge wohl seinen etwa 50-prozentigen Anteilan dem Kreditmarktplatz Lendico an den britischen Hedgefonds Arrowgrass,zuletzt lag der Beteiligungswert bei ca. 140 Mio. Euro. Damit machen dieBerliner weiter Kasse.Von erheblich größerer Bedeutung war allerdings das IPO von DeliveryHero. Die Aktien wurden am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt.Bislang hält sich der Kurs fast durchweg deutlich über dem Ausgabekurs,so dass eine nahezu vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoptionwahrscheinlich wird. Diese hatte Rocket Internet zusätzlichbereitgestellt, so dass der Beteiligungsgesellschaft der Maximalerlösvon rund 260 Mio. Euro winkt. Hinzu kommen erhebliche positiveBuchwerteffekte. Und trotzdem ist die Aktie von Rocket Internetzwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen. Dabeidürfte es sich einerseits um Verkäufe von Anlegern handeln, die auf einebessere Performance nach dem Delivery Hero-IPO gehofft hatten.Andererseits – und vermutlich noch wesentlich bedeutender – ist eineMeldung, die die Aktionäre aufgeschreckt hat. Ende Juni hat in den USAder Börsengang des Hello Fresh-Konkurrenten Blue Apron stattgefunden.Aus einer Preisspanne von 15 bis 17 US-Dollar wurde am Ende einPlatzierungspreis von lediglich 10 US-Dollar. Im Anschluss wurde dasUnternehmen an der Börse regelrecht versenkt, aktuell notiert es nurnoch bei 7,40 US-Dollar. Das dürfte Hello Fresh einen Börsengang zueiner attraktiven Bewertung massiv erschweren, was sich wiederum negativauf die Aktie von Rocket Internet auswirkt. Damit hat das Zitternbegonnen, ob das Unternehmen das aktuelle Emissionsfenster noch füreinen weiteren großen Wurf nutzen kann. Wer den deutlich reduziertenBörsenkurs als Einstiegschance nutzen will, setzt darauf, dass sichdiese Befürchtungen angesichts des immer noch positiven Börsenumfeldsals übertrieben herausstellen.