Rocket Internet: Weiterer Absturz oder Chance für mutige Trader?

In unserem letzten Beitrag am Wochenende hatten wir getitelt: „Rocket Internet: Hält die Unterstützung oder sehen wir einen Absturz?“ Die Unterstützung hat nicht gehalten, aber unser Einstiegskurs war richtig und die Abonnenten wurden vor möglichen Verlusten bewahrt. Nach starken Gewinnen in den letzten Monaten mit Rocket Internet, bei denen wir mit mehreren Volltreffern dabei waren, hatten wir am 30. Mai in einem Beitrag u.a. geschrieben, dass man vielleicht die Gewinne besser erst einmal mitnimmt und eventuelle später wieder einsteigt. Die Kursentwicklung hat unseren Tipp bestätigt. Jetzt ist die Aktie an einer alten Unterstützung bei 17,50 Euro angekommen, die im vorigen Jahr mehrfach gehalten hat.



Aus diesem Grund wird es jetzt spannend, ob diese alte Unterstützung noch intakt ist. Im Tagesverlauf ging es am Donnerstag bis 17,119 Euro und es gab eine zaghafte Gegenwehr. Sollte diese Linie halten, könnte man mit dem passenden Einstiegskurs und einem starken Hebel-Produkt einen schönen Gewinn einfahren. Rocket Internet ist allerdings nach unserer Meinung eher eine Aktie für Zocker, aber für den einen oder anderen Trade immer gut gewesen. Das könnte auch jetzt der Fall sein. Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Stärke! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.