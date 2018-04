Rocket Internet: Warten auf Startup-Rakete

Rocket Internet ist ein Beteiligungsunternehmen. Hört sich nicht so spannend an, ist es aber schon, denn die Berliner beteiligen sich an aussichtsreichen Internet-Startups mit Raketen-Potenzial. Mit einem Open End Turbo Long auf die Rocket-Internet-Aktie kann sich jetzt eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben.

Rocket Internet ist ein 2007 gegründetes Beteiligungsunternehmen mit Anteilen in unterschiedlicher Höhe an verschiedenen Internet-Startups, darunter der Möbelversand Home24, der Kochboxenversand HelloFresh, die E-Commerce-Plattform Jumia und der Shoppingclub Westwing. Auch an Delivery Hero sind die Berliner derzeit noch mit weniger als zehn Prozent beteiligt. Ebenso war das von den Brüdern Marc, Oliver und Alexander Samwer gegründete Unternehmen am Online-Versandhändler Zalando beteiligt; bis heute die erfolgreichste Beteiligung von Rocket Internet. Zum Geschäft gehört das Halten, Verwalten und Verkaufen der Anteile. Von Inkubator wandelte sich das Unternehmen zum Investor, wodurch es auch bestehende Startups kauft, anstatt selbst zu gründen. Am Montag startete Rocket Internet einen neuen Aktienrückkauf, um bis zu 15 Millionen eigene Aktien zu erwerben.

Gefüllte Kriegskasse

Das entspricht rund neun Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Die Annahmefrist für das öffentliche Angebot beginnt am 17. April und endet mit dem 2. Mai. Der zuvor seit August 2017 laufende Rückkauf eigener Aktien werde dagegen vorzeitig beendet. Schon am Freitag legte Rocket Internet die 2017er Zahlen vor und gab seine Reserven mit 2,7 Milliarden Euro an, die investiert werden möchten. Wer auf Rocket Internet setzt, setzt indirekt auf derzeit 89 verschiedene Beteiligungen, von denen jede auf den großen Durchbruch, einen raketenartigen Aufstieg, hofft; wie bei Zalando. Nachdem die Aktie im April 2017 einen Boden um 15 Euro erreichte, lässt sich seit August letzten Jahres eine Aufwärtstrendgerade um aktuell 23,60 Euro beschreiben. Die Hype-Zeiten, als die Aktie Ende 2014 über 60 Euro gehandelt wurde, scheinen zwar vorbei, doch geben mehrere Analysten ein Kursziel um 30 Euro an.

Rocket Internet (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25,54 // 26,34 Unterstützungen: 24,78 // 23,60 // 23,20

Wer von einer steigenden Rocket-Internet-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN CQ212J) überproportional mit einem Hebel von 5,2 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 19,1 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in eine spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser könnte anfangs bei 23,50 Euro im Basiswert platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,32 Euro. Über 25,70 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel könnte sich um 30 Euro befinden. Für diese spekulative Idee ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CQ212J

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,47 - 0,48 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 20,745 Euro

Basiswert: Rocket Internet KO-Schwelle: 20,745 Euro

akt. Kurs Basiswert: 25,16 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,96 Euro Hebel: 5,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Citigroup

