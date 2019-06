Rocket Internet: Volltreffer! Super-Knaller voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Mit unserem Trading-Tipp für Rocket Internet am 25. April lagen wir richtig. Im Express-Service hatten wir einen Einstiegskurs und ein Hebel-Produkt dafür genannt, mit dem wir im Tagesverlauf am Donnerstag wieder einen Gewinn von über 50% sahen. Am 03. Mai war das bereits der Fall, aber die Aktie gab wieder nach. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Rocket Internet: Volltreffer + 50%! Was kommt nach der Kursexplosion?“

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom 14. Mai hatten wir geschrieben: „Wir sind weiterhin positiv für Rocket Internet eingestellt und glauben daran, dass die Aktie noch genügend Potential hat. Wir sehen den Grund für den Kursabschlag der vergangenen Tage eher im taktischen Geplänkel der institutionellen Anleger als im negativen Börsenumfeld.“

Seit dem 29. Mai sieht man einen schönen Aufwärtstrend und die 200-Tage-Linie wurde überschritten. Der Kurs hat sich in den Bereich des Maihochs begeben und wenn dieser Kampf nachhaltig gewonnen werden kann, ist die Luft nach oben rein und es kann durchgestartet werden. Für weitere Kursphantasie könnte auch der Börsengang des Online-Modehändler Global Fashion Group in Frankfurt sorgen, an dem Rocket Internet Anteile hält. Wenn Sie Einstiegskurse für Aktientrades wissen wollen und die WKN für ein Zertifikat interessiert, abonnieren Sie einfach den RuMaS Express-Service. Unsere Trading-Tipps sind auch für Anfänger verständlich und nachvollziehbar. Preiswerter können Sie keine guten Börsentipps bekommen!