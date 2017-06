Rocket Internet: Mal sehen, ob es den nächsten Volltreffer gibt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

In den letzten Wochen konnten wir mehrere starke Volltreffer mit Rocket Internet melden. In unserem letzten Artikel über Rocket Internet hatten wir u.a. geschrieben: „Durch den steilen Kursanstieg ist natürlich das Risiko von Gewinnmitnahmen nicht gering und alle, die unserem Börsentipp gefolgt sind, sollten den schönen Gewinn (besonders mit dem Hebel-Zertifikat) sehr gut absichern. Besser Gewinne kassieren und später wieder einsteigen, als die Gewinne wieder abgeben!“ Diese Absicherung war dringend nötig, denn der Kurs gab nach dem Hoch von 22,094 Euro ab und landete am 15. Juni bei 19,054 Euro.





Das war ein Kurs knapp über den gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200 Tage. Die Gegenreaktion scheint stabil zu sein, was bei der relativ hohen Volatilität der Aktie natürlich keine absolute Sicherheit ist. Trotzdem könnte es wieder eine Einstiegschance geben, die man mit einem starken Hebel auch noch bis zum Widerstand bei 22,28 Euro sehr interessant machen kann.