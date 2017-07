Rocket Internet: Hält die Unterstützung oder sehen wir einen Absturz [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Nach starken Gewinnen in den letzten Monaten mit Rocket Internet hatten wir am 30. Mai in einem Beitrag u.a. geschrieben, dass man vielleicht die Gewinne besser erst einmal mitnimmt und eventuell später wieder einsteigt. Die Kursentwicklung hat unseren Tipp bestätigt. Unseren letzten Trading-Tipp mit einem Hebel-Produkt hatten wir am 20. Juni formuliert. Dieser Trade ist mit dem ersten Einstiegskurs nicht gut gelaufen und Long-2 wurde nicht erreicht.



Jetzt ist Rocket Internet bei der Unterstützung gelandet, die bei 18,75 Euro liegt, wo etwa die 100-Tage-Linie auch anzutreffen ist. Die 200-Tage-Linie wurde knapp unterschritten. Das zeigt auf, dass dieser Trade nicht ganz ungefährlich ist. Rocket Internet ist allerdings nach unserer Meinung eher eine Aktie für Zocker, aber für den einen oder anderen Trade immer gut gewesen. Das könnte auch jetzt der Fall sein. Wann und womit wir einsteigen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.