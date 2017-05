Rocket Internet: Der Durchbruch rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Nach dem Absturz der Aktie hatten viele Beobachter Rocket Internet EndeMärz schon abgeschrieben und das Geschäftsmodell als gescheiterteingestuft. Seitdem erlebt die Beteiligungsgesellschaft an der Börse einbemerkenswertes Comeback, der positive Newsflow sorgt für Phantasie.Neben den hohen Verlusten, die die Beteiligungen bei der Erschließungihrer Märkte in Kauf nehmen, war ein Hauptkritikpunkt an Rocket Internetim Frühjahr der fehlende Proof-of-Concept. Das Management konnte bislangkeinen großen Exit à la Zalando vorweisen. Doch das könnte sich in Kürzeändern.Nach dem Einstieg von Napsters könnte es bei Delivery Hero nun ganzschnell gehen, ein IPO schon im Juli scheint jüngsten Medienberichtenzufolge durchaus möglich. Nachdem der Online-Spezialist fürEssenslieferungen den Umsatz im ersten Quartal um mehr als 90 Prozentauf 121 Mio. Euro gesteigert hat (allerdings auch dank eines Zukaufs),könnte die Bewertung bei mindestens 3,5 Mrd. Euro liegen – und RocketInternet substanzielle Exiterlöse verschaffen. Und es könnten nicht dieeinzigen bleiben, denn auch HelloFresh steht in den Startlöchern für denzweiten IPO-Versuch, der im Herbst stattfinden könnte. Das Unternehmen,von dem Rocket Internet mit 53 Prozent sogar die Mehrheit hält, hat denUmsatz im letzten Jahr auf fast 600 Mio. Euro nahezu verdoppelt unddürfte mit mehr als 2 Mrd. Euro bewertet werden.Nicht genug der guten Nachrichten, auch die Beteiligung Global FashionGroup erfreute zuletzt mit einem Umsatzwachstum von 34,7 Prozent auf265,3 Mio. Euro im ersten Quartal und dem Verkauf der Tochter Namshi für151 Mio. US-Dollar an einen Mall-Betreiber aus Dubai. Alles im allemerntet Rocket Internet langsam die Früchte der jahrelangen Aufbauarbeit.Stabile Börsen vorausgesetzt könnten die beiden IPOs durchaus ein Erfolgwerden. In diesem Fall hat die Aktie der Beteiligungsgesellschaft mithoher Wahrscheinlichkeit noch reichlich Luft nach oben. Die Kurszieleder Analysten liegen jedenfalls größtenteils weit über dem aktuellenKurs. Ein Restrisiko bleibt das Verhalten des Großaktionärs Kinnevik,der ab Ende Mai die zweite Hälfte seines Aktienpakets verkaufen darf.