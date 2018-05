Rocket Internet – Börsenumfeld beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Die Aktie von Rocket Internet pendelt seit einigen Monaten um die 24 Euro. Zuletzt konnte man Rocket in Verkaufslaune sehen, wie beim Handelsblatt nachzulesen ist. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rocket Internet nach Zahlen der Beteiligung Global Fashion Group auf “Overweight” mit einem Kursziel von 29,90 Euro belassen. Diese hätten im ersten Quartal seine Erwartungen unterboten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Wechselkurse würden zu einer Belastung für die Online-Modehandelsaktivitäten der Startup-Schmiede. Wir sind für Rocket Internet angesichts des fortgeschrittenen Bullenmarkets eher skeptisch und empfehlen den Put-OS HW396P.

Unsicherheit ist zurück: DAX an guter Unterstützung, Gold vor Turnaround

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 25.05.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

