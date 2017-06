Rocket Internet: Alles schon eingepreist?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Gestern war kein schlechter Tag für die Aktie von Rocket Internet,dennoch ist die Kursreaktion auf die detaillierten IPO-Pläne derBeteiligung Delivery Hero im Kontext der Kursentwicklung in jüngsterZeit eine Enttäuschung. Sind die positiven Effekte, die aus demBörsengang und dem anvisierten Teilverkauf resultieren würden, schoneingepreist? Lange mussten die Aktionäre von Rocket Internet auf denersten Börsengang einer Beteiligung warten, nun macht Delivery Hero denAuftakt. Insgesamt wird das Unternehmen bis zu 39 Mio. Aktien zu einemKurs von 22 bis 25,50 Euro anbieten – die Bewertung des Unternehmensliegt mit maximal 4,4 Mrd. Euro über den Erwartungen. Rocket Internetwill dabei über 10 Mio. Stück verkaufen (inklusive Mehrzuteilungsoption)und könnte so eine Einnahme von bis zu 264 Mio. Euro generieren.Das wäre für die Beteiligungsgesellschaft ein großer Schluck aus derPulle. Dennoch bewegt sich der Kurs noch unter dem Niveau, das vor demkürzlich erfolgten letzten Paketverkauf des Großinvestors Kinnevikerreicht wurde. Das dürfte vor allem mit der Unsicherheitzusammenhängen, ob die Platzierung tatsächlich gelingt, denn der Preisist äußerst stattlich. Wir sind aber vorsichtig optimistisch, da für dieTransaktion ein sehr renommiertes Konsortium zusammengestellt wurde unddas Umfeld aktuell günstig ist. Wir gehen davon aus, dass die Aktie vonRocket Internet von einem Platzierungserfolg weiter profitieren würde.Denn damit sollte auch die Vorfreude auf das IPO von Hello Freshsteigen, das noch im dritten Quartal erfolgen könnte. Sollte auch dieseTransaktion klappen, müsste Rocket Internet eigentlich deutlich höherbewertet werden, als dies heute der Fall ist. Ein erfolgreicherBörsengang von gleich zwei Beteiligung ist aus unserer Sicht imaktuellen Kurs eben nicht eingepreist.