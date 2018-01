Rock Tech Lithium: Nach + 80% im November könnte wieder was gehen!

Am 07.09. hatten wir im Express-Service eine Trading-Idee mit Rock Tech Lithium präsentiert und der Artikel dazu hatte den Titel: „Rock Tech Lithium: Kommt jetzt eine Lithium-Rallye? Trading-Chance!“

Unseren Originaltext aus dem Express-Service mit einem Einstiegskurs von 0,76 Euro hatten wir am 23.10. veröffentlicht. Hier noch einmal der Text aus dem Express-Service vom 23. Oktober:

23.10. Meinung der RuMaS Redaktion: Bei Rock Tech Lithium (WKN A1XF0V) hatten wir einen Trade ab 0,76 Euro vorgeschlagen und die Absicherung zuletzt sehr eng auf 0,90 Euro gelegt. Nachdem jetzt sogar die psychologische Hürde von 1,00 Euro genommen wurde, gibt es auf jeden Fall weitere Chancen. Trotzdem würden wir den Stoppkurs jetzt auf 0,95 Euro weiter in die Gewinnzone ziehen und den Gewinn im Zweifel eher mitnehmen. Nachzügler könnten ab 1,05 Euro noch einsteigen, aber den möglichen Verlust immer auf max. 5% begrenzen. Danach legte die Aktie noch bis 1,396 Euro zu, bevor die Gewinnmitnahmen den Kurs auf bis zu 0,901 Euro nach unten drückten. Sie sehen, dass auch diejenigen, die als Nachzügler erst am 23.10. eingestiegen waren, noch einen satten Gewinn mitnehmen konnten. Wir hatten den Stoppkurs ja auf max. 5% Kursverlust gelegt. Sie sehen, dass wir in unseren Stellungnahmen immer ehrlich sind und die Abonnenten auch auf hohe Risiken aufmerksam machen. Aber wie Sie wissen, hängt es immer nur vom richtigen Einstiegskurs ab, ob man an der Börse Gewinne macht. Diese Aktie ist übrigens ein Wert aus unserem Musterdepot „Anlagetrends 2017 – Lithium-Explorer“, das insgesamt in der Gewinnzone liegt. Mehr – wie immer – im RuMaS Express-Service.

Nach dem Rückgang auf etwa 0,90 Euro im Tagesverlauf gab es eine schöne Erholung, die im Moment noch anhält. Der Kurs ist wieder bei 1,20 Euro angekommen und es fehlt nur noch ein kleiner Kursgewinn, bis es die nächste Einstiegschance gibt.