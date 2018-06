Roche-Aktie: KEYNOTE-407 schlägt IMpower-131 zur 1L-Behandlung von Patienten mit squamösem NSCL - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:



Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.



Roche und Merck hätten auf der ASCO 2018 beide Daten aus ihren Phase-III-IO-Chemotherapiestudien zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit squamösem NSCLC präsentiert. Wie bereits in dem Bericht des Analysten vom 31.05. festgehalten ("ASCO 2018 - was aus Schweizer Sicht zu erwarten ist"), verfüge Merck bereits über OS-Daten, Roche hingegen erst über PFS-Daten. Anmerkung: Folgende Informationen würden bei Merck aus der Präsentation (Abstract 105) und bei Roche lediglich aus dem Abstract (LBA9000) stammen.



Daten der IMpower-131-Studie: ORR: 59,4% ggü. 51,3%, mPFS: 6,3 Mt. ggü. 5,6 Mt. (HR: 0,715, p=0,0001), mOS: 14 Mt. ggü. 13,9 Mt. (nicht reif). Daten der KEYNOTE-407-Studie: ORR: 57,9% ggü. 35,0%, mPFS: 6,4 Mt. ggü. 4,8 Mt. (HR: 0,56, p=0,0001), mOS: 15,9 Mt. ggü. 11,3 Mt. (HR: 0,64, p=0,0008).



Für die Roche-Studie liegen uns die Kaplan-Meier Überlebenskurven nicht vor, so Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research. Bei der Merck-Studie (KN407) stelle der Analyst fest, dass die Kurven zwischen aktivem und Kontrollarm bereits früh auseinanderdriften würden, während dies bei Roche (IMpwer 131) nicht der Fall sei. Während Schneider hierfür momentan noch keine Erklärung habe, trage der Effekt zu den besseren HR-Werten von KN407 bei.



Die Sicherheit scheine bei beiden Studien auf vergleichbarem Niveau zu liegen.









Die Daten von KN407 würden die Daten von IMpower 131 schlagen. Nicht nur zeige Merck positive OS-Daten, sondern auch der HR scheine besser zu sein. Dies könne teilweise durch eine schlechter abschneidende Kontrollgruppe im Rahmen der Merck-Studie erklärt werden. Trotzdem sei es ab hier von größter Bedeutung, dass die beiden Gruppen der Roche-Studie aufgeteilt würden, um positive OS-Daten zu erzielen. Das Roche-Modell des Analysten sehe für IMpower 131 momentan einen Spitzenumsatz von CHF 580 Mio. vor, bei einer Risikobereinigung von 30%. Der Analyst werde diese Zahl nach der ASCO überprüfen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Roche-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 268,00. (Analyse vom 04.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:189,70 EUR -0,42% (04.06.2018, 09:28)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:218,80 CHF -0,27% (04.06.2018, 09:33)ISIN Roche-Aktie:CH0012032113WKN Roche-Aktie:851311Ticker-Symbol Roche-Aktie:RHOSIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:RONasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:RHHBFRoche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (04.06.2018/ac/a/a)