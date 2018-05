Roche-Aktie: Erhöhung des Potenzials von Hemlibra nach WFH/KOL-Gesprächen - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:

Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.

HAVEN 4: besonders für Wechselpatienten: Nach Meinung des Analysten seien die Ergebnisse von HAVEN 4 noch viel versprechender gewesen als die von HAVEN 3. Angesichts der bedeutend geringeren Therapiebelastung ggü. der Standardprophylaxe stelle das einmal monatlich verabreichte Hemlibra für Patienten ohne Hemmkörper den idealen Anreiz für einen Wechsel zur Prophylaxe dar.

HAVEN 3: nicht bahnbrechend: Zwar seien Wirksamkeit und Sicherheit bei der HAVEN-3-Studie auf gutem Niveau gewesen, nicht jedoch höher als bei der bereits existierenden FVIII-Prophylaxe (Ausnahme: Convenience sei höher gewesen). Der Analyst betrachte die patienteninternen Daten (vor und nach Umstieg auf Hemlibra) als viel versprechend, warte aber die patientenspezifischen Details ab, ehe er eine Gesamtbeurteilung abgebe.

Sicherheit müsse näher geprüft werden: HAVEN 3/4 habe insgesamt eine hohe Sicherheit gezeigt, es sei zu keinen gravierenden Hemlibra-bezogenen Nebenwirkungen, Absetzungen oder Todesfällen gekommen. Nichtsdestotrotz habe es einige besorgte Stimmen bei der WFH über die Tatsache gegeben, dass Hemlibra keinen “Aus-Schalter“ besitze und dass die schweren Nebenwirkungen aus anderen HAVEN-Studien bisher nicht im Detail aufgeklärt worden seien. Trotz höherer Umsatzprognose übe der Analyst bei seiner Einschätzung daher vorerst noch eine gewisse Zurückhaltung.

Der Analyst erhöhe seinen Marktanteil von Hemlibra für Patienten mit einer Behandlung auf Abruf ohne Hemmkörper auf 10% (zuvor 5%) und mit Hemmkörper auf 80% (zuvor 50%). Er erhöhe die Erfolgswahrscheinlichkeit von Hemlibra für Patienten ohne Hemmkörper auf 80% (zuvor 70%). Für die Behandlung von Patienten mit Hemmkörper verkürze er die Dauer bis zum Spitzenumsatz auf vier Jahre (zuvor fünf). Dies führe zu einem neuen risikobereinigten Hemlibra-Umsatz für 2025E von geschätzten CHF 1,7 Mrd. (von zuvor CHF 1,2 Mrd.) und einem erhöhten Kursziel für Roche von CHF 268,00 (zuvor CHF 266,00).

Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Roche-Aktie. (Analyse vom 25.05.2018)

