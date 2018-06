Roche-Aktie: ASCO 2018 - KN042 erreicht den primären Endpunkt - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:



Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG weiterhin zu kaufen.



KN042 erreiche den primären Endpunkt des Gesamtüberlebens bei Patienten mit einer PD-L1-Expression von ≥50% (HR: 0,69), ≥20% (HR: 0,77) und ≥1% (HR: 0,81%). Eine orientierende Untersuchung von Patienten mit einer PD-L1-Expression von ≥1-49% sei jedoch statistisch nicht von Bedeutung gewesen (HR: 0,92, CI 0,77-1,11).



Die Kaplan-Meier-Überlebenskurven hätten gezeigt, dass sich die Kurven für die Aktivgruppe und die Kontrollgruppe nach sechs bis zwölf Monaten überschneiden würden, was darauf hinweise, dass für viele Patienten nur Chemotherapie die bessere Behandlungsoption gewesen wäre.



Der Diskutant dieser Studie sei ebenfalls zum Schluss gekommen, dass KN042 die starke Wirksamkeit bei den Population mit hoher Expression bestätige (≥50%), aber dass die Ergebnisse für die gesamten Patientenpopulation (≥1%) nicht für eine Verwendung in dieser Patientenpopulation sprechen würden, da die Wirksamkeitsdaten dies nicht unterstützen würden.









Trotz des positiven Ergebnisses von KN042 erwarte Schneider keinen breiten Einsatz von Keytruda bei Patienten mit einer PD-L1-Expression von <50%. Bei diesen Patienten habe sich die Kombinationstherapie (KN189, IMpower 150) als wirksamer erwiesen, sodass die Nebenwirkungen und Kosten der Kombinationstherapie gerechtfertigt seien. Schneider gehe daher nicht davon aus, dass sich die gesamte für die Kombinationstherapie verfügbare Patientenpopulation verändert habe. Das Potenzial für die Kombinationsstudien von Roche sei somit durch KN042 nicht beeinträchtigt.

Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Roche-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 268,00. (Analyse vom 04.06.2018)