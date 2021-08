Robinhood-Aktie explodiert, was ist hier los?

Nachdem über den amerikanischen Aktien-Broker Robinhood hunderttausende neue Trader via Reddit und anderen Foren Aktien wie Blackberry, Gamestop oder AMC Entertainment massiv in die Höhe getrieben haben ist nun nach dem Börsengang wohl die Robinhood-Aktie selbst dran: Heute geht es 65% nach oben, seit dem Tief bei 33 Dollar, das kurz nach dem Börsengang bei 38 Dollar folgte, ist das ein Plus von 130%.

Bloomberg berichtet, dass Privatinvestoren am gestrigen Dienstag Robinhood-Aktien im Wert von 19,4 Millionen Dollar gekauft hätten. Das gesamte Interesse von Privatinvestoren an Aktien ist in den USA am Dienstag um den Faktor 10 nach oben geschnellt. Kehren die Zeiten der MEME-Aktien zurück?

Der US-Finanz-Sender berichtet, dass das Tickersymbol "HOOD" das am meisten gesuchte auf den eigenen Webseiten ist. Das positive Sentiment rund um die Robinhood-Aktie würde derzeit das negative Sentiment, das vor allem auf Reddit-Foren verbreitet werde, übersteigen.

Außerdem hat der in den USA bei Kleinanlegern und jüngeren Anlegern beliebte Vermögensverwalter ARK bei Robinhood-Aktien zugegriffen. Der Anteil wurde im ARK Fintech Innovation ETF um 89.622 Aktien vergrößert. Aktuell hangelt sich die Aktie von Handelsunterbrechung zu Handelsunterbrechung. Diese Unterbrechungen werden durchgeführt, um den nervösen Handel zu beruhigen - ob und wann das heute gelingen wird, ist bisher offen.

Robinhood-Aktien-CFD, Quelle: CMC Markets



