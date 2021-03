Ritterschlag für Siemens Energy

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Nur sechs Monate nach dem IPO der Siemens-Tochter Siemens Energy steigt das Unternehmen in den DAX auf und verdrängt dort den Nivea-Konzern Beiersdorf, der den frei werdenden MDAX-Platz einnehmen wird. Für die Papiere von Siemens Energy geht es nach dieser Meldung am Donnerstag über 5% nach unten. Auch die positive Analysten-Einschätzung der UBS mit einem Kursziel von 36 Euro kann der Aktie heute keinen Auftrieb verleihen.



2. Lufthansa (WKN 823212)

Auftrieb könnte auch die Aktie der Lufthansa gebrauchen, die nach den heute vorgelegten Quartalszahlen über 2% schwächer notiert. 2020 brach der Umsatz des MDAX-Unternehmens um zwei Drittel auf 13,6 Milliarden Euro ein. Auch wenn Vorstandschef Karsten Spohr optimistischer für 2021 eingestellt ist, wird es nach Meinung des Managements noch einige Jahre dauern, bis das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht wird.



3. Plug Power (WKN A1JA81)

Für den amerikanischen Wasserstoff-Konzern Plug Power geht es am Donnerstag ebenfalls deutlich nach unten. Die Aktie verliert zum Mittag knapp 4,5% und setzt damit ihren Abwärtstrend fort. Auf Monatssicht steht ein deutliches Minus von 37% zu Buche.