Risikoappetit von institutionellen Anlegern steigt bei der Deutschen Bank

Nachdem der Aktienkurs der Deutschen Bank in den letzten drei Monaten um rund 50 Prozent gestiegen und ein neuer Großaktionär an Board gekommen ist, nutzt die Deutsche Bank die günstige Kapitalmarktsituation und die positive Stimmung zur Kapitalaufnahme. Im Laufe der Woche bot die Deutsche Bank institutionellen Investoren an, sich an der Aufnahme von zusätzlichem Kernkapital zu beteiligen, dem sogenannten Additional Tier 1. Das Emissionsvolumen in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar war mehr als zehnfach überzeichnet. Bei der unbefristeten Anleihe (ISIN: US251525AX97) bekommen Investoren eine Verzinsung in Höhe von 6 % pro Jahr bis zum 30.06.2026. Sofern die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank unter 5,125 % fällt, unterliegen die Anleihen einer Abschreibungsregelung. Die Mindeststückelung der Anleihe liegt bei 200.000 US-Dollar.