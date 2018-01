Ripple, TRON, IOTA – genau hinsehen

Über 1200 US-Dollar würde eine Apple-Aktie kosten, wenn sich die Menge im Jahr 2014 nicht versiebenfacht hätte. Zuvor gab es schon drei Splits im Verhältnis Zwei zu Eins. Am Aktienmarkt ist es also nicht ungewöhnlich, sich optisch etwas “günstiger” zu machen. Dies bringt auch eine bessere Handelbarkeit mit sich. Anders als Bitcoins, kann man eine Apple Aktie eben nicht teilen. Dennoch ist dies in der Krypto-Szene ein Thema. Während ein ganzer Bitcoin für viele Anleger wohl das Risiko im Portfolio sprengen würde, lassen sich problemlos zahlreiche Ripples, Moneros oder Neos einbuchen. Natürlich sind diese Währungen nur optisch so viel günstiger als der Bitcoin. In der Marktkapitalisierung liegt Ripple beispielsweise bei einem drittel des Bitcoin-Werts.

