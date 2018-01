Ripple – Gründe für das Comeback

Die Kryptobranche erfährt in der zweiten Januarwoche einen regen Handel. China, Südkorea und technische Reaktionen sorgen für ein volatiles Umfeld. Seit dem Wochenende waren zeitweise 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung abgeflossen. Zuletzt erholt sich der Markt wieder etwas. Dabei zeigen einzelne Kryptowährungen starke Ausschläge. Zum Beispiel Ripple – die kurzzeitige Nummer Zwei hatte im Januar keinen guten Stand. Nun gibt es ein kleines Comeback. In den letzten 24 Stunden legte der Kurs um über 20 Prozent zu.

Quelle: Coinmarketcap

