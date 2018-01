Ripple, Bitcoin, Ethereum – bitte diversifizieren

Kryptowährungen sind für viele Fans eine Herzensangelegenheit. Wer in den letzten Monaten oder gar Jahren eingestiegen ist, hat dies in jedem Fall gegen zahlreiche Warnungen getan. Dennoch sollte man grundlegende Börsenregeln nicht außer Acht lassen. Und wohl die wichtigste am Krypto-Markt lautet „Diversifikation“. Grade bei kleineren Coins kommt der Absturz oft so schnell wie der Hype zuvor. Das beste Beispiel ist Ripple, die am Ende gar nicht mehr so klein war. Der Kurs hat sich in den letzten Tagen halbiert.

Wir stellen auf Bitcoin-Krypto die ausführliche Einschätzung der etoro-Experten vor. Als kleine Anregung zu Aufteilung des Bitcoin-Waletts - hier die aktuelle Lage am Krypto-Markt. Der hat sich nämlich selbst zuletzt sehr breit aufgestellt.

Quelle: Coinmarketcap