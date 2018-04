Ripple – Bitcoin-Alternative mit Nachholpotenzial

Kryptowährungen haben eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich und können am Wochenende sogar noch einen draufpacken. Bitcoin knackt kurzfristig die 9000-Dollarmarke, auch Alt-Coins konnten in der Vorwoche eine Menge Boden gutmachen und sind teilweise sogar stärker als Bitcoin gestiegen.

Allmählich kehrt das Vertrauen in digitale Währungen zurück. Besonders die großen Alt-Coins gewinnen stark, allen voran Bitcoin Cash (hier geht es zum Zertifikat) und Ripple. Letztgenannter war im ersten Quartal 2018 mit einem Minus von fast 80 Prozent der größte Verlierer unter den größeren Kryptowährungen. Vom Rekordhoch ergab sich am Ende des ersten Quartals sogar ein Verlust von 88 Prozent. Dass man solche Währungen (hier ein Überblick) dennoch nicht abschreiben darf, zeigt der Wochengewinn von mehr als 30 Prozent, Diese Zahlen belegen außerdem, das Kryptos nur etwas für risikobereite Anleger sind und im Depot daher lediglich wenige Prozentanteile ausmachen sollten.

Bitcoin-Cash mit neuer Fork

Denn auch andere Kryptos wie Bitcoin Cash weisen einen ähnliche Kursverlauf auf. Im ersten Quartal ging es 73 Prozent abwärts, das ist vom Rekordhoch ein Wertverlust von 85 Prozent. In der abgelaufenen Woche schaffte die Abspaltung von der Bitcoin-Blockchain sogar ein Plus von rund 50 Prozent. Anleger versprechen sich wohl von einer erneuten Abspaltung (Fork), die am 15. Mai stattfinden soll und Bitcoin ABC hervorbringt, eine größere Verbreitung. Die Transaktionsgeschwindigkeit soll durch eine viermal größere Blocksize erhöht werden. Sie wird dann 32 statt 8 MB betragen.

Auch Litecoin, die zu den fünf größten Kryptowährungen der Welt gehören, war mit einem Wochengewinn von 15 Prozent stärker als Bitcoin und zeigt, dass die Alt-Coins ihre Underperformance gegenüber Bitcoin aufholen. Der Weg ist allerdings noch weit, was gleichzeitig bedeutet, dass noch ausreichend Nachholpotenzial vorhanden ist. Während Bitcoin und Ethereum bei knapp 55 beziehungsweise 57 Prozent vom Rekordhoch entfernt notieren, liegen Ripple und Bitcoin-Cash mit rund 72 Prozent noch deutlich dahinter und weisen somit noch Nachholpotenzial auf.