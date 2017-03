Rio Tinto will das Uranprojekt von Pistol Bay übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Vor etwa 2 Monaten berichtete Pistol Bay Mining Inc., dass der Minengigant Rio Tinto begonnen hat, 4-6 Löcher auf dem Urangrundstück von Pistol Bay im kanadischen Athabasca Basin zu bohren. Heute kam eine interessante Pressemitteilung von Pistol Bay, wonach der Optionsvertrag mit Rio Tinto geändert wurde.

Pistol Bay wird in den nächsten 3 Wochen $750.000 CAD von Rio Tinto erhalten, woraufhin sich der Minengigant für 1 weitere (finale) Zahlung entscheiden muss:

a) Zahlung von $1,5 Mio. bis spätestens zum 31.12.2017

b) Zahlung von $2 Mio. bis spätestens zum 31.12.2018

oder

c) Zahlung von $2,25 Mio. bis spätestens 31.12.2019

Erst wenn Rio Tinto die 2. (finale) Zahlung getätigt hat, wird sich ihr Projektanteil von aktuell 75% auf 100% erhöht haben. Somit hat Rio Tinto nun einen Anreiz, die finale Zahlung noch dieses Jahr zu überweisen.

Doch Pistol Bay hat die Grundstücke C4, C5 und C6 nicht nur gegen Geld verkauft, sondern auch gegen eine Gewinnbeteilung von 5% ("Net Profits Interest Royalty"; d.h. 5% der Einnahmen von Rio Tinto aus dem Minenbetrieb nach Abzug der Kapital- und Betriebsaufwendungen von diesen 3 Grundstücken).

Charles Desjardins, CEO von Pistol Bay, kommentierte heute:

“Rio Tintos Zahlung verwässert das Unternehmen nicht und erlaubt es Pistol Bay, das Ausmaß der bevorstehenden Explorationsarbeiten, inklusive Bohrungen, auf ihrem Confederation Lake Greenstone Belt Zink-Kupfer-Gold-Projekt zu vergrössern. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeitsbeziehung mit Rio Tinto fortzusetzen."

Pistol Bay wird also das Geld von Rio Tinto dazu verwenden, um ihre eigenen Projekte voranzubringen, und zwar ohne entsprechende Kapitalerhöhungen bzw. Verwässerung der bestehenden Aktionäre. Aktuell gibt es nur 30 Mio. ausgegebene Aktien von Pistol Bay und die Marktkapitalisierung liegt bei lediglich $3,6 Mio. CAD bzw. €2,3 Mio. EUR. Da sich Rio Tinto laut heutiger Pressemitteilung dazu entschlossen hat, 100% vom Projekt zu übernehmen, wird Pistol Bay wohl mindestens $2,25 Mio. CAD erhalten. Eine Aufwertungsphase der Pistol Bay Aktie sollte nun beginnen, da es bis heute nicht definitiv war, dass Rio Tinto tatsächlich das Projekt vollständig übernehmen will, um es ggf. auch zur Mine zu entwickeln.

Übersetzung

Das ist eine Zink-Chance, die gerade auf den Markt kommt. Es war bis jetzt still, währenddessen das Unternehmen das Land, das es wollte, zusammengesetzt hat und die Finanzierung ausgerechnet hat. Nachdem diese Aspekte jetzt abgeschlossen sind, ist Pistol Bay Mining (TSXV: PST) bereit seine Story zu erzählen und voranzutreiben.

Die Geschichte konzentriert sich auf den Confederation Lake VMS Greenstone Gürtel in Red Lake in Ontario. Vulkanisch, massive Sulfid (VMS) Ablagerungen können alles oder alles von Kupfer, Blei, Zink, Silber bis hin zu Gold beherbergen; Die Verhältnisse hängen vom Aufbau und wo sich das Vorkommen befindet ab. Im Confederation Lake sind die VMSs Zink-dominant, aber beherbergen auch gutes Kupfer, wie die South Bay-Mine belegt. South Bay tippte in eine der VMS-Lagerstätten von Confederation Lake am nordöstlichen Ende des Greenstonegürtels und zwischen 1971 und 1981 wurden dort 1,45 Millionen Tonnen mit 11,06% Zink, 1,8% Kupfer und 72,7 g / t Silber abgebaut.

Charakteristisch ist, dass dort wo Greenstone Gürtel in Ontario ein VMS-Vorkommen beherbergt, dort gibt es andere. Das Landpaket von Pistol Bay erstreckt sich über 31 km des Gürtels und umfasst drei historische Lagerstätten sowie zahlreiche mineralisierte Bohrerfolge, die eine Weiterverfolgung verdienen.

Ich gehe jetzt aus zwei Gründen auf diese Gelegenheit ein:

1. Diese Story ist im Begriff loszulegen. Das Team von Pistol Bay plant die Geschichte zu erzählen und zu promoten, das Handelsvolumen heute zeigt, dass sie einige Erfolge auf der PDAC hatten. Nachdem man den ganzen Boden, den man wollte erworben hat und mit einer Finanzierung, die fast eingetütet ist und einiges zusätzliche Bargeld von einem anderen Deal erwartet wird, hat PST, was es braucht, um loszulegen.

2. Der Nachrichtenfluss in den nächsten Monaten sollte konstant und gut sein. Um die historischen Ressourcen auf konforme Standards zu aktualisieren, wird die Hälfte des bevorstehenden Bohrprogramms historische Löcher doppelt testen um Ergebnisse zu überprüfen. Diese Arbeit sollte zuverlässig gute Ergebnisse produzieren, die hervorheben was Pistol Bay in Confederation Lake hat. Das Unternehmen wird auch eine VTEM-Untersuchung über den gesamten Gürtel fliegen. Es ist noch nie gemacht worden, weil der Gürtel in ein Dutzend Liegenschaften mit verschiedenen Besitzern aufgeteilt war, aber jetzt, wo PST eine gute Anzahl von diesen Projekten erworben hat, ist VTEM das offensichtliche geophysikalische Werkzeug, um das Potenzial für neue Zonen, Verbindungen zwischen Zonen und zu Zuflüsse unter den Zonen zu beurteilen.

Die Aktie hat sich in den letzten zwei Monaten, als Pistol Bay sich geformt hat, bewegt, aber zwischen News-Flow und dem Hebel mit Zink denke ich, dass PST gute Chancen für einen kurzfristigen Aufstieg von hier aus bietet.

Confederation Lake liegt im westlichen Ontario, in der Nähe von Red Lake. Es ist Bergbau Land. Die ehemalige South Bay Mine am nordöstlichen Ende des Gürtels bedeutet, dass es eine Straße gibt, die entlang der Pistol Bay´s Liegenschaften führt.

Die Sammlung der Liegenschaften umfasst vier Vorkommen. Drei der Ressourcen sind historisch: Dixie 18, mit 99.800 Tonnen mit 12,5% Zink und 0,5% Kupfer; Dixie 3, mit 82.600 Tonnen mit 10% Zink und 1% Kupfer; Und Fredart, mit 425.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,56% Kupfer. Die Ressource am Garnet Lake / Arrow Lake ist modern, insgesamt 2,1 Millionen angezeigte Tonnen mit 5,92% Zink, 0,75% Kupfer, 0,58 g / t Gold und 21 g / t Silber plus 120.552 abgeleitete Tonnen mit einem Gehalt von 2,6% Zink, 0,56% Kupfer, 0,85 g / t Gold und 19 g / t Silber.

Ein paar Punkte. Zum ersten bieten die Dixie-Lagerstätten sehr gute Zinkgrade. Sie sind noch nicht groß, aber an diesem Punkt haben sie (1) die gleiche Art von Graden wie die in der ehemaligen South Bay Mine und (2) allein die Bereitstellung von zweistelligen Zinkgraden könnte Aufmerksamkeit in dem Markt erzeugen.

Zum zweiten wurde Fredart nicht auf Zink getestet. Es wurde aus einem Kupfer-Blickwinkel erforscht und so ergaben sich die erfolgreichen Grade auf dem Vorkommen von 1,56% Kupfer, aber Zinkgrade sind unbekannt. Fredart scheint auch signifikantes Molybdän zu beherbergen, wobei die Proben 1,46% Moly ergaben. Es ist unmöglich zu wissen, wie viel eine Molybdänkomponente zu einer potenziellen Fredart-Mine hinzufügen würde, aber Moly ist im Allgemeinen nicht allzu schwer von anderen Metallen in einem VMS zu trennen und könnte möglicherweise der Wirtschaftlichkeit helfen. Die Anwesenheit weist auch auf die Stärke des Mineralisierungssystems im Allgemeinen hin.

Und zum Dritten zeigen die Garnet Lake / Arrow Lake Vorkommen, dass dieser Gürtel VMS Vorkommen von vernünftiger Größe beherbergen kann. Die Herausforderung bei der Erkundung von VMS-Vorkommen in Ontario Greenstone Gürtel ist das Ausmaß; Es ist nicht so schwer zu finden, aber die Größe ist schwer festzustellen. Zwei Millionen Tonnen ist ein guter Anfang. South Bay hat erfolgreich weniger abgebaut.

Das Ziel am Confederation Lake wäre es, eine kritische Masse der Mineralisierung zu definieren, ungefähr von 10 Millionen Tonnen, idealerweise in ein oder zwei größeren Lagerstätten, aber auch potentiell in einer Gruppe kleinerer Zonen.

Pistol beginnt auf eine gute Weise in Richtung dieses Ziel, mit vier Vorkommen, die wachsen können plus eine Liste von Zielen, viele davon bieten vielsprechende historische Ergebnisse.

Zum Beispiel sind die anderen drei Dixie-Zonen (es gibt insgesamt fünf, mit den Zahlen 3, 17, 18, 19 und 20) haben alle einige Bohrungen gesehen und haben alle eine starke Mineralisierung ergeben.

1. Bestes Dixie 17 Loch: 9.5m mit 7.34% Zink und 1.4% Kupfer

2. Bestes Dixie 19 Loch: 3.6m mit 6.33% Zink und 1.5% Kupfer

3. Bestes Dixie 20 Loch: 2.5m mit 11% Zink

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Zink nicht das einzige Metall im Angebot am Confederation Lake ist. Historische Bohrergebnisse aus der Joy Gruppe der Liegenschaften, in der Nähe des nordöstlichen Endes des Trends, präsentieren einige herausragende Kupfergrade im Gürtel.

Beste Joy-Zonen-Löcher: 5,7 Meter mit 3,1% Kupfer & 3,4 Meter mit 4% Kupfer

Bestes Creek-Zonenloch: 1 Meter mit 2,33% Kupfer

Beste Southzonen Loch: 0,6 Meter mit 17% Zink

Beste Caravelle Zonen Loch: 0,25 Meter mit 21,6% Zink.

Ein Mangel an Exploration auf dem gesamten Gürtel bis heute bedeutet, dass viel mehr darüber offen ist herauszufinden, wo und warum Zink oder Kupfer in einem Bereich gegenüber anderen dominiert. Das ist eine Herausforderung und eine Chance, vor allem, wenn Kupfer Fahrt aufnimmt. Diese Liegenschaften wurden erforscht. Die Dixie-Liegenschaft sah zum Beispiel in den späten 1970er Jahren ein paar Jahre Arbeit, ein paar mehr in den frühen 1990er Jahren und eine weitere Arbeitsperiode war zwischen 2002 und 2009.

Die Bemühungen waren jeweils begrenzt, entweder durch Metallpreise, auf der Suche nach Kupfer statt Zink, oder Finanzierung / Unternehmensprobleme. Die anderen Liegenschaften entlang des Gürtels haben ähnliche Geschichten, obwohl die meisten weniger Arbeit gesehen haben als die Dixie-Liegenschaft gesehen hat. Und bis jetzt hat niemand an dem Gürtel als ganzes gearbeitet. Das Arbeiten am Gürtel als Ganzes ist definitiv einer der Vorteile von Pistol. Moderne Techniken sind andere. Gibt es genug VMS-Mineralisierung entlang der Confederation Lake Greenstone Gürtel für eine Mine? Ich habe keine Ahnung, aber das ist heute nicht die These. Die These heute ist, dass Pistol Bay eine Zink-Hebel-Geschichte ist, die wirklich gerade auf den Markt kommt, anstatt bereits verdreifacht zu haben, und dass dessen kurzfristiger News-Flow wahrscheinlich Aufmerksamkeit bekommen wird. Die Explorationsarbeiten werden in Kürze mit zwei Schwerpunkten begonnen:

1. Das Bohrprogramm (Größe gilt es noch zu bestimmen, sobald die Finanzierung und ein wahrscheinlicher Deal mit Rio Tinto - siehe unten - schließen) wird zwei Dinge tun. Zuerst werden die historischen Löcher gedoppelt, um die historischen Ressourcen bei Dixie 18, Dixie 3 und Fredart in die Konformität zu bringen. Die Doppelbildung ist notwendig; Es ist als ein anfängliches Programm beruhigend, denn solange die historischen Daten überhaupt richtig sind, sollten die Doppelbildungslöcher gute Ergebnisse erzielen. Das ist eine schöne Art ein Projekt wieder auf den Markt zu bringen. Das zweite Bohrziel wird sein die bekannten Ressourcen zu vergrößern. Das gibt weniger Sicherheit, aber gute strukturelle und geophysikalische Interpretationen helfen und der Erfolg würde zeigen, dass der Confederation Lake eine gute Menge an Mineralisierung noch ergeben könnte.

2. Mehrere geophysikalische Programme sind geplant, um Struktur und Potenzial zu bewältigen. Am interessantesten ist die VTEM-Untersuchung, die die beste Chance hat, die Sulfidmineralisierung in den VMS-Lagerstätten zu identifizieren. Eine VTEM-Untersuchung, die die bekannten Zonen sieht und klare zusätzliche Ziele erzeugt, würde Aufmerksamkeit erregen und kostet nicht viel zu vervollständigen.

Beide Bemühungen sind ziemlich einfach. Gute Ergebnisse werden in einem aufgeregten Zinkmarkt auffallen. Ich glaube nicht, dass es viel für PST bedarf, um sich von hier zu verdoppeln oder zu verdreifachen.

Pistol Bay ist im Begriff eine Finanzierung zu schließen. Sie nehmen zwischen $ 1 Million und $ 1.5 Million durch den Verkauf von Einheiten bei $ 0,07 ein, wobei jede Einheit eine Aktie und einen Warrant ausübbar bei $ 0,12 über 18 Monate darstellt.

Das wird jetzt genug Geld in die Kasse spülen. Mehr Geld wird wahrscheinlich aus einer anderen Quelle kommen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Pistol´s Aktienstruktur verdient Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat 30 Millionen Aktien ausstehend, eine schöne kleine Zahl. Davon werden etwa die Hälfte von Insidern oder Unterstützern kontrolliert, deren Aktien durch Sperrvereinbarungen kontrolliert werden; Viele sind auch unter Vertrag, Gewinne wieder zurück in die Aktie zu investieren. Das Ergebnis ist nur etwa 15 Millionen Aktien handeln, eine kleine Anzahl, wo Erfolg scharfe Bewegungen schaffen könnte.

Es gibt einen Warrant Überhang: 15 Millionen sind es insgesamt, der Preis von $ 0,05 bis $ 0,15. Natürlich wird die aktuelle Erhöhung weitere 14 Millionen-plus Warrants bei $ 0,12 erschaffen, jedoch nicht bis Ende 2018.

Die Warrants, die heute zählen, sind 5 Millionen beim Preis von $ 0,075 plus weitere 2,6 Millionen Preis bei $ 0,09, die kommen alle Ende August.

Ich bin von dem Überhang dieser Warrants als Spätsommeransatz nicht begeistert, aber es gibt eine gute Zeitspanne zwischen jetzt und dann. Es wird wichtig sein, die Aufmerksamkeit auf den Preis von PST im Juli zu richten, einen Monat bevor diese Warrants fällig sind und die Bereitstellung des Handels über $ 0,09 zu beachten, dass die Anleger verkaufen werden, um Mittel zur Ausübung der Warrants zu haben.

Ich bin hoffnungsvoll, dass PST deutlich besser als das sein wird und uns früher die Möglichkeit gibt mindestens unser Geld vom Tisch nehmen (und hoffentlich mehr) bevor sich der Warrant Überhang manifestiert.

Präsident und CEO Charles Desjardins ist sich der Warrants bewusst. Er ist auch ein erfahrener pubco exec, der nach meiner Einschätzung versteht, wie man eine Geschichte verkauft. In der Tat waren seine frühen Jahre in der Branche an der Spitze eines Investor-Relations-Unternehmens. Er ist kein Geologe, der annimmt dass ein Bohrungserfolg den Aktienkurs allein laufen lassen wird; Er weiß, dass sogar eine gute Story Hilfe braucht und diese Hilfe zu liefern ist sein Hauptziel.

Er hat ein starkes Team von erfahrenen Geologen und technischen Leuten eingestellt, um sich auf die Assets zu konzentrieren. Er holte sich auch Jody Dahrouge und Colin Bowdidge als Berater ins Boot, zwei erfolgreiche und angesehene Geologen.

Pistol Bay´s anderes Asset ist das C-Blocks-Projekt, eine Uran-Liegenschaft im östlichen Rand des Athabasca-Beckens. Die C-Blöcke sind drei Liegenschaften (C4, C5 und C6), die zwei signifikante Vorkommen stützen: Gryphon mit 43 Millionen Pfund. U3O8 im Erz mit durchschnittlich 2,3% und Phoenix mit 70 Millionen Pfund. U3O8 im Gestein mit durchschnittlich 19%.

Diese Assets befinden sich im Besitz von Denison Mines, Cameco und einem Kroena-Konsortium. Mit den C-Blöcken hat Rio Tinto in diesem Bereich Fuß gefasst: Rio hat 75% Besitz an den C-Blöcken erworben und hat die Absicht die restlichen 25% zu kaufen, was die Zahlung an Pistol Bay in Höhe von $ 5 Millionen bis Ende 2019 und die Gewährung eines 5% Nettozinsgewinn an den Junior bedeutet.

Ich hätte vielleicht nicht einmal die C-Blöcke erwähnt, wenn das alles gewesen wäre, aber es stellt sich heraus, dass Rio und Pistol darüber gesprochen haben, wie sie den Verdienst beschleunigen könnten. Es gibt noch keine Bekanntmachung, aber es ist offensichtlich, was jede Partei will: Rio möchte vollen Besitz und aber keinen 5% Nettozinsgwinn, während Pistol sich heute Bargeld wünschen würde. Ich erwarte in Kürze Neuigkeiten zu hören.

Das ist das letzte Stück des Puzzles: ein Stück zur Veränderung bald von Rio für die C-Blöcke, Geld, das Pistol direkt in den Confederation Lake ansetzen konnte, um seine Bemühungen zu beschleunigen.

Dies ist eine Aktie, die ich genau beobachten möchte. Die enge Aktienstruktur und der Mangel an Aufmerksamkeit am Markt der Vorkommen bedeutet, dass sich der Kurs schnell auf gute Nachrichten bewegen könnte, während der Warrant-Überhang bedeutet, dass die Bewegungen gedämpft werden könnten. Es gibt eine Menge beweglicher Teile, die beide Seiten dieser Gleichung beeinflussen werden, aber für jetzt sehe ich gute Chancen auf eine gute Preisbewegung in den wenigen Monaten als Zeitrahmen. Ich bin ein Käufer auf dem Markt bei der Öffnung ($ 0.085).

Die C4, C5 und C6 Uranprojekte von Rio Tinto / Pistol Bay

Rio Tinto hat auf dem C5 Grundstück bereits 12 Löcher mit einer Gesamtlänge von 6.104 m gebohrt und Gravitäts- und DC-Widerstandsmessungen abgeschlossen. Die Diskordanz ("unconformity"), wo sich typischerweise das Uran anreichert, liegt nur 400 m unterhalb der Erdoberfläche von C4, C5 und C6. Rio Tintos vorherige Bohrungen erzielten 0,054% U3O8 über 1,5 m, jedoch lag die Bohrkerngewinnung bei nur 50%, womit indiziert wird, dass die Laborergebnisse den tatsächlichen Urangehalt nicht korrekt wiederspiegeln. Etwa 50 m weiter nordöstlich durchschnitt eine Bohrung 0,041% U3O8 über 0,32 m (direkt unterhalb der Diskordanz) und 0,022% U3O8 über 1 m (5 m unter der Diskordanz).

Die C4, C5 und C6 Grundstücke liegen direkt neben dem Wheeler River Grundstück von Denison Mines Corp. (60%), Cameco Corp. (30%) und JCU Canada Exploration Co. (10%). Wheeler River beheimatet die 2008 entdeckte Phoenix Zone, wo bereits eine "indicated" Ressource mit 70 Mio. Pfund U3O8 bei Durchschnittsgehalten von 19,13% nachgewiesen wurde, sowie eine "inferred" Ressource mit 1,1 Mio. Pfund U3O8 bei Gehalten von 5,8%. Die Gryphon Zone verfügt über eine "inferred" Ressource i.H.v. 43 Mio. Pfund U3O8 bei Gehalten von durchschnittlich 2.3%. Die 489 Zone ist noch im Frühstadium der Exploration: Erste Bohrungen zeigten 0,13% U3O8 über 5,5 m und 0,46% U3O8 (radiometrische Schätzung) über 1,5 m.

Die C4, C5 und C6 Grundstücke befinden sich zwischen der ehemals produzierenden Key Lake Mine und der aktuell in Betrieb befindlichen McArthur River Mine von Cameco Corp. (70%) und AREVA (30%). McArthur River hat bis Ende 2015 insgesamt 288 Mio. Pfund U3O8 produziert und verfügt noch über Reserven von 337 Mio. Pfund bei Durchschnittsgehalten von 16,89% U3O8, sowie "measured" und "indicated" Ressourcen von 5,6 Mio. Pfund bei durchschnittlich 3,8% U3O8, plus eine "inferred" Ressource von 58,6 Mio. Pfund bei durchschnittlich 7,72% U3O8. Mit insgesamt mehr als 688 Mio. Pfund U3O8 ist McArthur River die grösste hochgradige Uranmine der Welt.

Die C4, C5 und C6 Grundstücke sind per Strasse zugänglich; ein wichtiges Kriterium, um Explorationsmittel effektiv einsetzen zu können. Die 75 km lange Allwetter-Minenstrasse von der McArthur River Mine zur Key Lake Mine/Verarbeitungsanlage von Cameco verläuft etwa 5 km von den 3 Grundstücken entfernt.

Während Rio Tinto auf den Grundstücken von Pistol Bay bohrt, bereitet sich Pistol Bay selber auf ein Bohrprogramm auf ihren Dixie Zink-Kupfer-Gold Grundstücken inmitten vom Confederation Lake Greenstone Belt südöstlich von Red Lake im kanadischen Ontario vor. Im Oktober 2016 wurde Pistol Bay zum grössten Landbesitzer von diesem bekannten VMS-Gürtel, als die gesamten Grundstücke und Lagerstätten von AurCrest Gold Inc. und Glencore im Confederation Lake Greenstone Belt akquiriert wurden. Zusammen mit den bereits per Optionsverträgen akquirierten Dixie und Dixie 3 Grundstücken kontrolliert Pistol Bay mittlerweile 7.050 Hektar und besitzt die meisten der signifikanten Lagerstätten auf 43 km vom insgesamt 60 km langen Confederation Lake Greenstone Belt. Präsident Charles Desjardins kommentierte im Oktober:

“Zusammen mit den Dixie und Dixie 3 Gründstücken, die Pistol Bay bereits per Option hält, positioniert diese Akquisition das Unternehmen als den dominanten Landbesitzer in einem sehr aussichtsreich mineralisierten VMS-reichen Gürtel (“belt”). Unsere Grundstücke beinhalten nun die grösste Zink-Kupfer-Silber-Lagerstätte in der Gegend, sowie die zweitgrösste VMS-Lagerstätte (Fredart Lake) und ein Portfolio an Explorationszielen, die für neue Bohrungen startklar sind. Pistol Bay beabsichtigt ein ambitioniertes Explorationsprogramm, das nicht nur existierende Zielstellen und bekannte VMS-Lagerstätten nachgehen wird, sondern auch die neuesten luftgestützten Geophysik-Technologien einsetzen wird, um das gesamte Gebiet zu explorieren, und zwar in noch grössere Tiefen als dies in der Vergangenheit möglich war.”

Am 18. Januar aktualisierte Pistol Bay ihre Explorationsplände. Charles Desjardins kommentierte:

“Das Confederation Lake Projekt hat bereits 50 Jahre der Exploration von gut finanzierten Unternehmen hinter sich, die allesamt die besten Technologien einsetzten, die zu ihren Zeiten verfügbar waren. Mit neuester Geophysik noch tiefer zu explorieren ist ein klarer Vorteil, den wir haben, wobei wir auch jedes andere Werkzeug anwenden müssen, das uns zur Verfügung steht. Es ist offensichtlich ein sehr gut mineralisierter Gürtel und wenn wir schlau sind, und noch härter arbeiten, werden wir unsere Chancen maximieren, Kanadas nächste Basismetall-VMS-Entdeckung zu machen."

Unternehmensdetails

Pistol Bay Mining Inc.

Suite 760 - 777 Hornby Street

Vancouver, B.C. V6Z 1S4 Kanada

Telefon: +1 604 369 8973

Aktien im Markt: 30.020.757

Kanada-Symbol (TSX.V): PST

Aktueller Kurs: $0,12 CAD (27.03.2017)

Marktkapitalisierung: $3,6 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / WKN (Frankfurt): 0QS2 / A12DZH

Aktueller Kurs: €0,076 EUR (28.03.2017)

Marktkapitalisierung: €2,3 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.