Rio Tinto plc.: Noch hemmt der MA(200)

Río Tinto (Wochenchart): Wichtige Hürden voraus. Ein Break out kann gelingen.

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Aktuell weiterhin interessant: die …

…Rohstoffe! Heute geht es wieder einmal um den Basiswert Rio Tinto plc. (Ord. 10p) (WKN: 852147). Wir sprechen von einem der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Bergbauforschung, Schürfung und Betrieb. Auch wenn die Rohstoffe in den vergangenen Handelstagen mit einem volatilen Auf- und Ab von sich reden machten, so könnte sich doch eine Trendwende nach oben anbahnen: zumindest die Konjunkturaussichten gäben eine derartige Mutmaßung her.

Die Company. Rio Tinto unterhält ihren Firmensitz im britischen London und beschäftigt sich mit dem Abbau von Eisenerz, Aluminium, Tonerde und Bauxit. Auch Industriemineralien gehören zum Sortiment der Company. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell umgerechnet ~123 Mrd. EUR zählt die Rio Tinto plc. zu den Blue Chips ihres Segments. Achtung: die nächsten Unternehmenszahlen kommen am 23. Februar!

Die Hintergründe. Rio Tinto als Rohstoff-Produzent profitiert von einer stabilen Konjunktur. Den Basiswert hatte ich bereits am 30. Dezember 2021 auf der Long-Seite besprochen, also vor gut einem Monat. Kurs damals: 4900 GBP. Kurs aktuell: ~5400 GBP. Dieses war vor einem Monat mein Target; mit Höchstkursen ~5700 GBP in der Vorwoche wurde mein Kursziel erreicht. Ich erhöhe hiermit auf 6100 GBP! Denn anders als bei reinrassigen Goldminen-Aktien, überzeugt das breitgefächerte Rohstoff-Portefeuille von Rio Tinto – Industriemetalle inklusive.

Die Ausgangslage? Ich bezeichne Rio Tinto auch heute noch als ungeschliffenen Roh-Diamanten auf dem internationalen Parkett! Die Fundamentals (s. oben) sprechen für sich. Charttechnisch wird es jetzt sehr, sehr spannend! Denn einmal mehr wird ein Sturm auf die 200-Tagelinie veranstaltet. Diese verläuft noch abwärts gerichtet und zeugt damit von einem mittelfristig intakten Abwärtstrend. Davon zeugt auch die Abwärtstrendlinie (A).

Wie geht es weiter? Was jetzt vonnöten wäre, ist ein nachhaltiger Sprung über die erwähnte Abwärtstrendlinie (A); im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis. Dies wäre als Long-Signal zu bewerten. Dass die Kurse nach oben auszubrechen versuchen, zeigen die Kursbewegungen der vergangenen zwei Handelswochen. Ein potenzielles Target läge im Bereich ~6100 GBP; auf der Unterseite wartet ~5174 GBP ein Support.

Mit einem KGV(2022e) von ~8,3 bei einer Dividendenrendite(2022e) von ~8,5 Prozent (vor Steuern) überzeugen die Titel von Río Tinto auch auf der fundamentalen Seite. Das Gros der Equity-Analysten bewerten die Río-Tinto-Aktie als „Add“-Position oder als „Neutral“. Der Schlusskurs für die Río-Tinto-Aktie am Freitag, 28. Januar 2022 an der Heimatbörse in London: 5376 GBP (-3,5%).

Soweit für den heutigen Handelstag; für die aktuelle Handelswoche. Ich wünsche ein schönes Wochenende– bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.