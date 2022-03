Rio Tinto Ltd.: Auf in neue Sphären

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Rio Tinto Ltd.: (Monatschart): Mehrjahreshoch in Sichtweite.

Von Manfred Ries

Donnerstag, 3. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

an den internationalen Finanzmärkten weiterhin hoch interessant: die…

…Rohstoffe! Heute geht es um den Rohstoff-Aktienwert Rio Tinto Ltd. (WKN: 855018) aus Australien. Oben abgebildet: die Notierungen auf EUR-Basis. Diese berücksichtigen damit auch die Kursschwankungen zum australischen Dollar (AUD); schließlich sprechen wir von einem australischen Basiswert. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich zu. Am Donnerstagmorgen kostet ein Liter Rohöl der Sorte Brent 116,82 USD - ein Plus von zwei Prozent gegenüber Mittwoch! Auf die positive Ausgangslage beim Rohöl-Preis bin ich zuletzt des Öfteren eingegangen. Aber zurück zur Rio Tinto Ltd.:

Die Ausgangslage. Mit Kursen ~81 EUR kostet eine Rio-Tinto-Aktie wieder so viel, wie letztmalig vor sieben Monaten. Der Kurseinbruch zwischen August und November 2021 wurde damit (fast) wieder bereinigt: die Notierungen springen seit Dezember 2021 wieder kraftvoll aufwärts. Jetzt richten sich die Augen der Analysten und Investoren auf die Kursmarke ~87 EUR; dort lag das Jahreshoch 2021. Ein Break out nach oben wäre ein starkes Signal und die Kurse lägen so hoch, wie letztmalig im Juni 2008 – aus charttechnischer Sicht eine Long-Ansage.

Die Company. Rio Tinto ist ein britisch/australisches Unternehmen und beschäftigt sich mit dem Abbau von Eisenerz, Aluminium, Tonerde und Bauxit. Auch Industriemineralien gehören zum Sortiment der Company. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell umgerechnet ~117 Mrd. EUR zählt die Rio Tinto Ltd. zu den Blue Chips ihres Segments. Was das KGV(2023e) anbelangt, so spuckt mir meine Datenbank einen Wert von ~11 aus bei einer Dividendenrendite (2023) von ~6,8% (vor Steuern).

Die Prognose. Rio Tinto als Rohstoff-Produzent profitiert von einer stabilen Konjunktur. Damit auch von steigenden Commodity-Notierungen. Sollte es zu einem signifikanten Ausbruch über 87,10 EUR kommen – im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis –, so wären die weiteren Aussichten positiv zu beurteilen. Den nächsten Support machen wir im Bereich ~68/70 EUR aus. Schlusskurs der Rio-Tinto-Aktie am Mittwoch, 2. März 2022 an der Börse in Frankfurt: 81,49 EUR (+5,9%). Aktienkurs in Sydney (Australien): 123,26 AUD.

Achtung: Am Donnerstagmorgen, 3. März, werden die Papiere von Rio Tinto (außerbörslich) im Bereich um 84 EUR gehandelt. Dies wäre ein weiterer kräftiger Kursaufschlag gegenüber dem Mittwochshandel!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen noch angenehmen und erfolgreichen Wochenverlauf

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

