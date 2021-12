Rio Tinto: Bodenbildung nach Break out

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Río Tinto plc. (Wochenchart): Abwärtstrend nach oben durchbrochen.





Freitag, 31. Dezember 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Jahresausklang hin interessant, die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Río Tinto plc. (Ord. 10p) (WKN: 852147). Wir sprechen von einem der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Bergbauforschung, Schürfung und Betrieb. Die Rohstoffe sind wieder im Kommen! Möglicherweise steht uns ja ein Rohstoffjahr 2022 ins Haus? Ausschließen kann und darf ich es auf gar keinen Fall.

Río Tinto beschäftigt sich mit dem Abbau von Eisenerz, Aluminium, Tonerde und Bauxit. Auch Industrie-Mineralien gehören zum Sortiment der Company, die ihren Firmensitz im britischen London unterhält. Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahre 1873 zurück, als die Gesellschaft als britisch-australisches Unternehmen gegründet wurde. Mit einem Market Cap von aktuell umgerechnet ~95,3 Mrd. EUR zählt die Río Tinto plc. durchaus zu den Blue Chips ihres Segments. Achtung: die nächsten Unternehmenszahlen kommen am kommenden 17. Januar! Angesichts der positiven Konjunkturdaten aus den USA gehe ich von einem guten Zahlenwerk aus.

Zum Hintergrund: Río Tinto als Rohstoff-Produzent profitiert von einer stabilen Konjunktur. Und da stimmen die jüngst veröffentlichten Daten aus den USA positiv. Anders als bei Goldminen-Aktien, überzeugt das breitgefächerte Rohstoff-Portefeuille von Río Tinto – Industriemetalle inklusive.

Wie geht es weiter? Ich bezeichne Río Tinto als einen ungeschliffenen Roh-Diamanten auf dem internationalen Parkett! Die Fundamentals (s. oben) sprechen für sich. Charttechnisch hat sich ein Break out über einen mittelfristigen Abwärtstrend formiert – die Bodenbildung (grün schraffiert) ~4320 GBX schreitet damit voran. Mein Blick als Emerging-Markets-Analyst fokussiert sich nun auf den nächsten charttechnischen Widerstand, der sich ~4946/5000 GBX erstrecht. Ein signifikanter Break out brächte ein nachfolgendes Target von ~5400 GBX – also im Bereich des MA(200) – auf meine Agenda. Jahresschlusskurs am Donnerstag, 30. Dezember 2021 an der Börse in London: 4900,50 GBX (+1,1%).

Soweit für heute; soweit für dieses Börsenjahr. Liebe Leserin und Leser: Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Jahresausklang und schon heute einen guten Start ins neue (Börsen)Jahr! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – und danke für Ihr Interesse an den wohl interessantesten Themenfeldern im Aktiensegment: Emerging Markets, Rohstoffe, Devisen! Auf ein, hoffentlich, performancestarkes 2022!!!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

