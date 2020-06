Rio Tinto, BHP und Anglo American mit Seitwärts-Renditechancen

Wer mit einer Anlage in einem (früh-)zyklischen Sektor von einer positiven Entwicklung der Weltkonjunktur profitieren will, schaut auf die Komponenten des Stoxx Europe 600 Basic Resources (EU0009658624): Der Index umfasst derzeit 18 Firmen, deren Geschäft in der Förderung und Vermarktung von industriellen Grundstoffen (außer Öl und Gas) besteht. Die Top 3, Rio Tinto, BHP Group und Anglo American bringen bereits mehr als 50 Prozent der Indexkapitalisierung auf die Waage – ihre relativ hohe Schwankungsbreite führt zu attraktiven Renditechancen bei Seitwärtsstrategien.

Rio Tinto mit 10 Prozent Puffer (September)

Die Rio Tinto-Aktie (GB0007188757) notiert mit 44 Pfund nur noch etwa 12 Prozent unter dem 10-Jahres-Höchststand von knapp 50 Pfund vom vergangenen Juli. Anleger, die davon ausgehen, dass die Aktie im September zumindest auf 42 Pfund notiert, könnten auf den wechselkursgesicherten SG-Discounter mit der ISIN DE000CL1Z4W3 setzen. Bei einem Preis von 39,50 Euro errechnet sich ein Puffer von 10,7 Prozent. Die Maximalrendite beträgt 2,50 Euro oder 20 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.20 mindestens auf Höhe des Caps von 42 Pfund schließt. Ansonsten Barausgleich.

BHP mit 13 Prozent Puffer (September)

Eine ähnliche Strategie auf BHP (GB00BH0P3Z91) ebenfalls mit Wechselkurssicherung gibt’s von der SG unter der ISIN DE000CL1Z3Y1. Der Sicherheitspuffer des Discount-Zertifikats beträgt bei einem Preis von 14,29 Euro 13 Prozent; aus dem Cap von 15 Pfund ergibt sich eine maximale Rendite von 0,71 Euro oder 15,7 Prozent p.a., sollte die Aktie am 18.9.20 über dem Cap schließen.

Anglo American mit 10 Prozent Puffer (September)

Wer sich bei Anglo American (GB00B1XZS820) engagieren möchte, findet abermals bei der SG ein solches wechselkursgesichertes Produkt: Bei der ISIN DE000CL1Z3R5 zum Preis von 15,75 Euro ist eine Rendite von 1,25 oder 25,1 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am 18.9.20 oberhalb des Caps von 17 Pfund schließt. Andernfalls gibt’s einen Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Anleger, die bei den drei großen in London gelisteten Minenwerten eine Seitwärtsbewegung prognostizieren, können von den relativ hohen Volatilitäten profitieren und komfortable Sicherheitspuffer mit interessanten Renditechancen kombinieren. Die Wechselkurssicherung (Quanto) bewirkt, dass alle Abrechnungen im Verhältnis 1:1 in Euro erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rio Tinto-, BHP- und Anglo American-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rio Tinto-, BHP- und Anglo American-Aktien-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen