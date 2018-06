Rio Tinto-Aktie: Verkaufsverhandlungen bezüglich Grasberg-Mine - Kursziel auf 42,50 GBP erhöht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:



Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).



Der Konzern habe bestätigt, dass es Verhandlungen mit der indonesischen Inalum bezüglich des Verkaufs der 40%-Beteiligung an der Grasberg-Mine (größte Gold- und zweitgrößte Kupfermine der Welt) gebe. Der Verkaufspreis solle 3,5 Mrd. USD betragen. Angesichts der komplizierten Situation für Rio Tinto bei der Grasberg-Mine (Indonesien strebe Mehrheit an (Renationalisierung), die Produktion bleibe hinter der Marke zurück, ab der die Rio Tinto-Beteiligung wirksam werde (bereinigtes EBITDA 2017: -3 Mio. USD; 2016: -17 Mio. USD; 2015: -17 Mio. USD)) erachte Diermeier den kolportierten Verkaufspreis für attraktiv. Andererseits gelte Kupfer als einer der Rohstoffe mit hohem Zukunftspotenzial, zumal die Abhängigkeit des Konzerns von Eisenerz ohnehin bereits sehr hoch sei. Zumindest einen Teil der Einnahmen könnte Rio Tinto per Sonderdividende bzw. einem weiteren Aktienrückkauf ausschütten.



Die Gemengelage für Rio Tinto sei gegenwärtig zweischneidig. Der OECD-Frühindikatorenindex für China signalisiere erste Indikationen für eine Wachstumsbeschleunigung. Hingegen würden sich die Risiken für einen Handelskonflikt, der die globale Stahlnachfrage dämpfen sollte und damit die Nachfrage nach Eisenerz erhöhen. Allerdings könnten zollbedingt höhere Stahlpreise auch höhere Eisenerzpreise zur Folge haben.



Unter Berücksichtigung der Aspekte (weitere) Aktienrückkäufe/Sonderausschüttungen, rückläufige Gewinnentwicklung und des aktuellen Bewertungsniveaus (KGV 2019e: 13,0; Dividendenrendite 2018e: 4,7%) lautet das Rating Votum für die Rio Tinto plc-Aktie (QTD: +17%; YTD: +8%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 42,00 GBP auf 42,50 GBP erhöht. (Analyse vom 01.06.2018)









Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (01.06.2018/ac/a/a)