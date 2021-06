Riesen Impfstoff-Order aus den USA?

1. Windeln.de (WKN WNDL20)

Auch am Donnerstag führen unsere Händler viele Orders in der Aktie des Babybedarfshändlers aus. Nachdem die Aktie deutliche Kursausschläge nach oben verzeichnen konnte, gibt sie am Mittag rund 17% ab.



2. Allianz (WKN 840400)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Morgen die Papiere der Allianz. Die Aktie des Versicherers gewinnt rund 1,15%. Erst gestern hatte die britische Großbank Barclays ihr Kursziel für die Allianz von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf „Equal weight“ bestätigt.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Gute Nachrichten für BioNTech und Pfizer? Wie am Morgen bekannt wurde, plant die US-Regierung 500 Millionen Impfdosen der beiden Unternehmen zu kaufen, um diese an ärmere Länder zu spenden. Rund 200 Millionen Dosen sollen demnach noch bis Ende des Jahres geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022. Profitieren könnten davon vor allem Länder in Afrika. Der BioNTech-Aktie hilft die Nachricht am Morgen aber nicht – die Papiere notieren rund 0,50% leichter.