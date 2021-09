Riesen-Deal im Telekommunikations-Markt

1. Allianz (WKN 840400)

Meistgehandelte Aktie auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute mit einem Minus von 0,8% die des Versicherungsriesen Allianz. Wie verschiedene Medien berichten, ermittelt im Fall der milliardenschweren US-Hedgefonds-Verluste der Allianz nun auch die Bafin. Aufgeklärt werden soll unter anderem, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter aus anderen Konzernbereichen mit dem Sachverhalt vertraut waren.



2. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Neuigkeiten gibt es aus Bonn: So baut die Telekom ihren Anteil an der Tochter T-Mobile-US weiter aus und übernimmt rund 45 Millionen Aktien des US-Unternehmens von der japanischen Technologie-Holding Softbank. Im Gegenzug erhält Softbank einen 4,5-prozentigen Anteil am DAX-Konzern. Die Telekom-Aktie bewegt sich nach dieser Meldung leicht im Minus.