Richtiges Anlegen schafft Wohlbefinden

Eine Studie von J. P. Morgan Asset Management zeigt die Wirkungen der Pandemie auf Spar- und Anlageverhalten auf

Dass sich Anlegen mehr lohnt als Sparen in diesen Zeiten ist klar. Aber einen anderen Nebeneffekt hat das Anlegen auch: Wertpapieranlagen sorgen für ein höheres Selbstwertgefühl. Damit sind die Anleger den Sparern überlegen. Sie tun etwas für Vermögensaufbau und Vorsorge für das Alter und sie werden dafür auch mit einem positiveren Gefühl belohnt. Frauen und Männer in zehn europäischen Ländern wurden in der Studie befragt.



Noch immer gibt es zahlreiche Sparer, die sich nicht an Wertpapierinvestments heranwagen. Denn sie fürchten Risiken, Schwankungen und ein höheres Engagement bei der Überwachung der Anlagen. Zwar glauben viele, dass Sparprodukte einfacher zu handhaben sind, jedoch sind die Informationsmöglichkeiten heute sehr vielfältig und sollten genutzt werden, um Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Doch viele Anleger haben die Zeichen der Zeit erkannt und letztes Jahr schon deutlich mehr in Aktien und Fonds investiert, neue Rekordhöhen gab es. Im Vergleich mit anderen Anlageklassen waren die Aktien und auch die Fonds Spitzenreiter im Jahr 2020. Und aufgrund der Zinssituation sollten es noch mehr Aktienanleger werden.



Die Chancen des Kapitalmarktes sollten also genutzt werden, wobei mögliche Risiken miteinkalkuliert werden sollen. Vielleicht wäre es eine kluge Überlegung beim anhaltend starken Goldpreis ein Auge auf Goldgesellschaften zu werfen. Da wäre beispielsweise Aztec Minerals. Hauptprojekt ist das Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko. Dazu kommen noch die historischen Tombstone-Liegenschaften in Arizona (162 Hektar). Sie enthalten Gold, Silber, Blei und Zink. Auch Skeena Resources befindet sich mit seiner Snip-Goldmine und dem Eskay Creek-Projekt (Gold, Silber) auf historischem Boden in British Columbia.



