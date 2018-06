Richemont-Aktie: Veräußerung von Lancel - erwartet, aber positiver Schritt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:



Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).



Der französische Lederwarenhersteller Lancel sei für Richemont lange Zeit ein verlustbringender Geschäftsbereich gewesen, der mehrere Umstrukturierungen durchlaufen habe. Die Marke verfüge über 78 Geschäfte (eigene 65, Franchise 13), und der Analyst schätze den Umsatz auf EUR 150 Mio. Nun werde er an den italienischen Lederwarenkonzern Piquadro verkauft.



In GJ 2017/18 sei es zu einer weiteren Wertminderung von EUR 31 Mio. gekommen, wodurch er inzwischen mit einem Vermögen von EUR 19 Mio. in der Bilanz ausgewiesen werde.



Wie bereits erwartet, werde Lancel nun an den italienischen Lederwarenkonzern Piquadro verkauft. Da der Umsatz lediglich 1% zum Konzernumsatz beitrage und das zum Verkauf anstehende Vermögen nur EUR 19 Mio. ausmache, habe dies keine Auswirkungen, aber der Analyst halte dies dennoch für einen positiven Schritt.









Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute CHF 106,00. (Analyse vom 04.06.2018)