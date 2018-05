Richemont-Aktie: Schmuck wird wichtigste Produktkategorie - Kaufvotum bestätigt! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.

Mit 41% Umsatzanteil sei Schmuck zur wichtigsten Produktkategorie geworden (GJ16/17: 39%) und habe die Uhren überflügelt (40%, GJ16/17: 41%). Zum Vergleich: In GJ17/18 habe die Kategorie ein org. Plus von 15% verzeichnet, während die Uhren nur um 5% hätten zulegen können (auch infolge Rückkäufen). Die Uhren im Eigenverkauf seien jedoch zweistellig gewachsen.

Einzelhandel mit +14% ggü. Großhandel mit -1%: Der Einzelhandel mache nun 63% des Umsatzes aus (GJ16/17: 60%) und habe ein zweistelliges Wachstum in allen Regionen (außer Europa), und dies bei Schmuck und Uhren gezeigt. Die Zahl der Geschäftsfilialen habe nur geringfügig zugenommen: So sei die Gesamtzahl um 7% auf 1.835, die der eigenen Shops um 6 auf 1.123 gestiegen. Die Cartier-Boutiquen seien sogar von 283 auf 272 gesunken.

Uhrenrückkäufe würden für gesunde Lagerbestände im Großhandel sorgen: Nach den Rückkäufen in GJ16/17 (EUR 223 Mio. bzw. EUR 151 Mio. bei Cartier) hätten sich diejenigen in GJ17/18 (EUR 203 Mio.) nur auf Specialist Watchmakers bezogen. Bei Jewellery Maisons sei der Uhrenumsatz um 10% gestiegen, auch gestützt durch die Rückkäufe, bei Specialist Watchmakers werde in GJ18/19 ein ähnlicher Trend erwartet.

YNAP werde bei den 9M-Zahlen des GJ18/19 berücksichtigt werden.

Die Kategorie Uhren habe im Einzelhandel ein zweistelliges Plus erreicht, ein Beleg für die hohe Nachfrage, und auch beim Schmuck habe der Zuwachs erneut im zweistelligen Bereich gelegen (H1: +14%, H2: +16%). Weber betrachte den Rückgang des Aktienkurses (-5%) auch als Reaktion auf den starken Anstieg seit April (+16% bis 17.5.). Durch die Integration von YNAP steige der Anteil des Online-Umsatzes am Konzernumsatz von 1% auf 17%. Weber rechne damit, dass das Schmuck-Segment im GJ18/19 weiter markant wachsen werde und erwarte bei Specialist Watchmaker einen markanten Anstieg der Marge.

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 106,00. (Analyse vom 22.05.2018)

Börsenplätze Richemont-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Richemont-Aktie:

79,50 EUR -0,10% (22.05.2018, 09:57)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

93,56 CHF -0,26% (22.05.2018, 11:05)

ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332

WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV

Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN

SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:

Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (22.05.2018/ac/a/a)