Richemont-Aktie: Akquisition von watchfinder.co.uk - Verstärkung von E-Commerce und Uhrengeschäft - Aktienanalyse

Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).



watchfinder (seit 2002) sei in Großbritannien zum führenden Einzelhändler für gebrauchte Uhren geworden. Das Unternehmen biete online momentan 4.090 gebrauchte Uhren von 58 verschiedenen Marken an (Rolex 1.188 Uhren, Breitling 425, TAG Heuer 417, Omega 384, Cartier 227, IWC 209, Panerai 209, Hublot 112). Neben dem Online-Angebot (momentan in Großbritannien, den USA, Australien und Frankreich) betreibe das Unternehmen auch noch 7 Boutiquen in Großbritannien und verfüge über ein zertifiziertes Service-Center (insgesamt 200 Mitarbeitende).



watchfinder habe in GJ 2016 einen Umsatz von GBP 68 Mio. mit einem Wachstum von +75% veröffentlicht und für GJ 2017 erwarte der Analyst einen Umsatz von rund GBP 100 Mio. - der Kaufpreis werde ebenfalls bei rund GBP 100 Mio. liegen.



Der CPO-Markt (Certified Pre-Owned) sei sehr fragmentiert. Der Bereich E-Commerce bestehe aus Akteuren wie Chrono24 (Deutschland, gegründet 2003), Chronext (Deutschland, 2013), Bob's Watch (US, 1999) und WatchBox (US, 2012), aber auch der führende US-Uhreneinzelhändler Tourneau (gerade von Bucherer übernommen) verfüge über ein starkes Angebot an CPO-Uhren.









Der Analyst betrachte den CPO (Certified Pre-Owned)-Markt als ein E-Commerce-Segment mit hohem Wachstumspotenzial, sodass Richemonts Online-Strategie durch die Übernahme gestärkt werde (YNAP könne das Ausgreifen von watchfinder in neue Regionen unterstützen). Zugleich profitiere auch das Uhrengeschäft davon, da die Akquisition hier ein neues Marktsegment erschließe. Richemont sei damit der erste Luxusgüteranbieter, der in größerem Umfang in den CPO-Uhrenmarkt einsteige. Die Auswirkungen auf die Bilanz seien allerdings überschaubar, der Konzernumsatz steige durch die Transaktion wohl um weniger als 1%.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie bestätigt. Das Kursziel laute CHF 106,00. (Analyse vom 04.06.2018)