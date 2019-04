Richemont AG: Geht es weiter in die Aufwärtsrichtung?

Gegen Ende des letzten Jahres erreichte der Wert der Richemont AG Aktie seinen Tiefststand bei ca. 60,55 CHF. Nur wenige Monate zuvor notierte der Kurs noch gut 30 CHF höher. Doch spätestens zu Beginn dieses Jahres übernahmen die Käufer erstmalig wieder die Oberhand. Vom genannten Tief bei ca. 60,55 CHF aus, drückten die Käufer den Preis deutlich in die Höhe. Hieraus ist nun ein Aufwärtstrend entstanden, welcher bei etwa 78,45 CHF das derzeitige Hoch ausgebildet hat. Der Widerstand war in dieser Zone jedoch zu stark, sodass der Kurs erst einmal rückläufig wurde.

Diese Korrektur liegt bereits seit gut einem Monat vor, wobei die steigende Tendenz noch immer intakt ist. Dies geht unter anderem auch aus der Verteilung des gehandelten Volumens hervor. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der aktuelle Preisbereich von 72,50 CHF. In dieser Zone wurde nun ein Marktgleichgewicht ausgebildet, der Kurs läuft also seitwärts und zugleich wird hier sehr viel Volumen umgesetzt. Sollte sich dieses Gleichgewicht in Kürze auflösen, kann von einer recht impulsiven Bewegung ausgegangen werden. Im Idealfall findet dieser Ausbruch dann in die Aufwärtsrichtung statt. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Zusammenhang ein neues Hoch ausgebildet wird, ist recht groß.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wo wir einen Einstiegskurs sehen, welches Kursziel wir für diesen Trade anbieten und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen – erfahren Sie nur im RuMaS Express-Service!

Unser „Oster-Schnäppchen“!

Sonderpreise nur vom 20.04.2019 bis 23.04.2019.

Wir haben für unsere Leser, die nicht zu unserem Abonnentenkreis gehören, zu Ostern 2019 ein kleines Präsent vorbereitet. Sie erhalten für wenige Tage einen Preisnachlass für unsere beliebten Premium-Angebote RuMaS Express-Service und RuMaS Trading-Tipps!