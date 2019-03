Rhön-Klinikum: Dieser Trade ist noch heiß!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Am 13. März hatten wir im RuMaS Express-Service über eine kommende Trading-Chance mit Rhön-Klinikum berichtet. Der Beitrag hatte folgenden Titel: „Rhön-Klinikum: Talsohle durchschritten?“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Rhön-Klinikum ist ein Gesundheitsdienstleister aus Bad Neustadt an der Saale und hat sich zum Ziel gesetzt, „eine wohnortnahe, hochwertige und bezahlbare Versorgung anzubieten.“ Nach einem Allzeithoch von 32,12 Euro im Februar 2018 gab es einen Kursverfall, der erst am 11. November mit einem Tief bei 21,06 Euro gebremst werden konnte.

Der Anstieg reichte bis 25,04 Euro im Februar und danach fiel die Aktie wieder etwas ab. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass der nächste Angriff auf die 25-Euro-Marke jetzt folgen könnte. Die Aktie bewegt sich sonst in kleinen Schritten und gehört sicher nur in ein Depot mit konservativer oder ausgeglichener Ausrichtung. Aus diesem Grund würden wir diesen Trade nur mit einem starken Hebel vornehmen. RuMaS Trading-Tipps und die Börsentipps im RuMaS Express-Service sind keine Tipps für die mittel- oder langfristige Geldanlage, sondern nur für das Trading mit kurzen Haltezeiten konzipiert. Wo wir mit welchem Hebel-Produkt einsteigen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.“

Seither hat sich nicht sonderlich viel getan. Seit dem jüngsten Anstieg bis auf 25,30 Euro, gab es eine Seitwärtsbewegung die sich im Bereich um 25,00 Euro bewegt. Unser Einstiegskurs wurde überschritten und jetzt wird sich entscheiden, ob es die Aktie über das letzte Hoch schafft und es zum Kaufsignal kommt.

