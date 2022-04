Rheinmetall mit starken Seitwärtsrenditen

Der europäische Aufholbedarf bei Rüstungsausgaben, um den Richtwert von 2 Prozent des BIP zu erreichen, hat die Aktien des Verteidigungssektors nach oben katapultiert – in Deutschland steht insbesondere Rheinmetall im Fokus der Investoren. Die Rheinmetall-Aktie (DE0007030009) notierte in der Spitze auf 208,60 Euro, beim aktuellen Kurs von 200 Euro beträgt die Marktkapitalisierung 8,3 Mrd. Euro. Die Analystenbewertungen, die nach der Wende in der deutschen Verteidigungspolitik veröffentlich wurden, reichen von 187 Euro (UBS) bis 215 Euro (Berenberg). Begrenztes Kurspotenzial in der Aktie und hohe Volatilitäten bilden ein gutes Umfeld für lukrative Seitwärtsstrategien – auch für Anleger, die ihre Aktien in eine defensivere Anlage oder Discount-Zertifikate mit niedrigeren Caps (ZR 09/2022) in lukrativere Positionierungen tauschen wollen.

Kurzfristige Discount-Strategien mit 11 Prozent Puffer (Juni 2022)

Das Discount-Zertifikat der BNP mit der ISIN DE000PD3Y5S6 bietet einen Puffer von 11,5 Prozent. Bei einem Cap von 190 Euro und einem Kaufpreis von 178,13 Euro errechnet sich ein maximaler Gewinn von 11,87 Euro oder 30,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.6.22 nicht unter dem Caps schließt.

Mittelfristige Discount-Strategien mit 17 Puffer (September 2022)

Einen Puffer von 17,2 Prozent gibt’s beim Discounter der HVB mit der ISIN DE000HB52B06: Mit einem Cap von 180 Euro und einem Preis von Preis von 166,87 Euro beläuft sich das Renditepotenzial auf 13,13 Euro oder 16,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 16.9.22 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Beide Produkte liefern im negativen Szenario eine Rheinmetall-Aktie.

Einkommensstrategie mit 19 Prozent Kupon (Dezember 2022)

Satte Zinsen statt Puffer gibt’s bei der Aktienanleihe der BNP mit der ISIN DE000PD4BXW3: Sie zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 19 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die Rendite auf 20,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 16.12.22 über dem Basispreis von 200 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis.

ZertifikateReport-Fazit: Die Rheinmetall-Aktie ist mittlerweile gut gelaufen – nun müssen die Aufträge tatsächlich folgen und die Aktie in die neue Bewertung „hineinwachsen“. Defensiv orientierte Anleger können aufgrund der aktuell hohen Volatilitäten von komfortablen Puffern bzw. stattlichen Kupons bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen