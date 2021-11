Rheinmetall-Calls mit 73%-Chance bei Kursanstieg auf 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Mit dem Kurs der im MDAX gelisteten Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) ging es seit dem Frühjahr 2021, als die Aktie noch deutlich oberhalb von 90 Euro notierte, bis Anfang September 2021 auf bis zu 77 Euro nach unten. Danach trat die Aktie in eine Aufwärtsbewegung ein, die den Aktienkurs bis zum 5.11.21 auf bis zu 89 Euro ansteigen ließ. Den jüngsten Kursschub hatte die Aktie des im Umbau befindlichen Autozulieferers und Technologiekonzerns den beträchtlichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen in den ersten neun Monaten des Jahres und den gut gefüllten Auftragsbüchern zu verdanken. Allerdings könnte der Mangel an Halbleitern und einzelnen Rohstoffen, das Umsatzwachstum verlangsamen.

Nach den guten Zahlen bekräftigten Experten in den neuesten Analysen ihre Kaufempfehlungen für die Rheinmetall-Aktie mit Kurszielen von bis zu 121 Euro (Kepler Cheuvreux). Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 86,24 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 90 Euro erreichen, dann könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 82,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis bei 82,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR1MYZ1, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 86,18 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro quotiert.

Kann sich die Rheinmetall-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 90 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,78 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 82,192 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 82,192 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF88854, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 86,18 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Legt die Rheinmetall-Aktie auf 90 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,78 Euro (+73 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,171 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,171 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA9HBZ4, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 86,18 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,98 Euro (+44 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

Walter Kozubek