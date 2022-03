Rheinmetall – nach Anstieg defensiv positionieren

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie (DE0007030009) zog in Folge der 180-Grad-Wende in der deutschen Verteidigungspolitik und einem angekündigten Sondervermögen für die Instandsetzung der Bundeswehr von 100 Mrd. Euro bis auf 162 Euro an; aktuell werden 153 Euro bezahlt. In diesen Kursen stecken bereits einige Vorschusslorbeeren – allerdings ist eine Verteidigungskomponente im Portfolio schon aufgrund ihrer geringen Korrelation mit klassischen Sektoren sinnvoll. Wer es defensiv angehen will, greift bei den aktuell hohen Volatilitäten zum Discount-Zertifikat – bislang hat einzig die DZ-Bank Ihr Angebot mit neuen Caps aktualisiert.

Kurzfristige Discount-Strategien mit 12 oder 16 Prozent Puffer (Juni 2022)

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DV92S82 bietet einen Puffer von 13,3 Prozent. Bei einem Cap von 150 Euro und einem Kaufpreis von 134,16 Euro errechnet sich ein maximaler Gewinn von 15,84 Euro oder 39,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.6.22 zumindest auf Höhe des Caps schließt.

Einen Puffer von 17,2 Prozent gibt’s bei der Variante mit dem Cap von 140 Euro und gleicher Laufzeit (ISIN DE000DV92S74): Beim Preis von 128,82 Euro beläuft sich die maximale Rendite auf 11,18 Euro oder 29,3 Prozent p.a. Bei beiden Produkten erfolgt in allen Abrechnungsszenarien ein Barausgleich.

Mittelfristige Discount-Strategien mit 17 oder 20 Prozent Puffer (Dezember 2022)

Wer eine höhere absolute Rendite vorzieht, investiert länger: Beim Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DV92TB0 mit dem Cap von 150 Euro sind bei einem Preis von 127,60 Euro schon stattliche 22,40 Euro oder 22,6 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am 16.12.22 oberhalb des Caps schließt. Der Sicherheitspuffer beträgt 17,6 Prozent.

Noch mehr Discount bietet das Produkt mit der ISIN DE000DV92TA2: Beim Preis von 122,48 Euro erhalten Anleger 20 Prozent Rabatt auf den Aktienkurs; die maximale Rendite entspricht 17,52 Euro oder 18,3 Prozent, wenn die Aktie am 16.12.22 über den Cap von 140 Euro handelt. Barausgleich bei beiden Produkten.

ZertifikateReport-Fazit: Rheinmetall ist (wie Hensoldt) Hausausstatter der Bundeswehr und sollte von dem neu geschnürten Verteidigungshaushalt profitieren können – die Aktie ist allerdings schon gut gelaufen. Bei einem begrenzt erscheinenden Abwärtspotenzial ermöglichen Discounter die defensive Positionierung.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen