Revolution für Plug Power, Nel Asa oder Ballard Power

die Entscheidung in den USA ist gefallen. Joe Biden hat nun die offizielle Bestätigung durch den US-Kongress erhalten und ist darüber hinaus auch noch durch Donald Trump indirekt bestätigt worden. Der wolle die Amtsübergabe am 20. Januar ordentlich vonstatten gehen lassen. Wahrscheinlich, so die Vermutung, wird tatsächlich nicht mehr allzu viel passieren.

Das wiederum hat bei den Wasserstoff-Werten eine Erleichterungsrallye ausgelöst. Ballard Power legte einige – weitere – Prozentpunkte zu. Nel Asa konnte intraday ein neues Top erzielen und vor allem Plug Power ging regelrecht durch die Decke. Die entscheidende Frage für uns alle: Sollten wir jetzt tatsächlich investieren, wenn die Rallye so extrem ist?

Vorsicht bei Übertreibungen

Ich warne davor, die Übertreibungen als Maßstab für die tatsächliche kommende Wertentwicklung zu nehmen. Die Aktien dieser Branche sind aus Sicht der wirtschaftlichen Bewertung derzeit vollkommen über die Erwartungen nach oben geklettert.

Die Unternehmen haben trotz des Versprechens von Joe Biden, den Klimaschutz nach vorne zu stellen, derzeit keine neuen Aufträge, die Sie als Maßstab für einen echten Unternehmenswert nehmen könnten. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Aktien und den Konzernen, die Sie beachten sollten.

Plug Power ist der beste Wert – denn das Unternehmen sitzt in den USA und hat damit einen entscheidenden Standortvorteil gegenüber allen anderen Konzernen der Branche. Zudem ist das Unternehmen auch ausgesprochen gut aufgestellt.

Erst im Sommer 2020 kaufte Plug Power zwei kleinere Wasserstoff-Unternehmen dazu. Damit ist das Portfolio relativ vollständig. Plug Power wird zudem auch ohne die US-Euphorie, die jüngst entstanden ist, einer der Favoriten sein. Für das Jahr 2024 konnten Analysten etwa ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) errechnen, das deutlich 1stellig und damit günstig schien. Dies sieht bei anderen Unternehmen, etwa ITM Power oder PowerCell Sweden, deutlich schlechter aus.

Plug Power hat aber einen besonderen Vorteil. Das Unternehmen konnte nun die Marke von 33 Euro überwinden. Dies ist ein neues Viel-Jahres-Hoch, mit dem niemand gerechnet hatte. Innerhalb eines Jahres war es um gut 800 % aufwärts gegangen.

Durch die Joe-Biden-Wahl scheint die Dynamik noch einmal zugelegt zu haben. Das könnte – so sagen es vor allem Trend-Analysten – bei Plug Power auch recht schnell dazu führen, dass der Kurs in Richtung von 40 Euro nach oben klettert.

Nel Asa ist immerhin über das Tochterunternehmen Nel Hydro an der Euphorie in den USA beteiligt. Auch hier steht nach Meinung von Analysten nun ein weiterer Ausbruch an. Oberhalb von 3 Euro zeigen sich keine Hindernisse, die dem Ansturm im Wege stehen könnten. Deshalb würde ich, wenn Sie auf diesen Sektor setzen, vor allem diese beiden Unternehmen und dazu Ballard Power mit kleineren Einsätzen bedenken – streuen Sie das Risiko.





